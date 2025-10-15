Złota ofensywa Glapińskiego zadziwia świat

Polska znalazła się w centrum uwagi świata finansów. Niemieckie i włoskie media piszą o spektakularnym boomie na złoto, który uczynił nasz kraj największym nabywcą tego kruszcu na świecie – wskazuje portal polskiobserwator.de.

Według danych World Gold Council Narodowy Bank Polski kupił w 2024 roku aż 89,5 tony złota, wyprzedzając nawet Chiny. „Żaden inny kraj nie kupuje dziś tyle złota co Polska” – komentuje n-tv.de, określając strategię NBP jako „ewenement na skalę światową” - cytuje portal polskiobserwator.de

Włoskie media podkreślają z kolei, że rekordowe notowania złota przekładają się na ogromny wzrost wartości rezerw krajów posiadających ten kruszec. Dla przykładu – Włochy wzbogaciły się w ciągu tygodnia o 17 miliardów euro. Eksperci zaznaczają jednak, że właśnie to Polska jest dziś tym kupcem, który zadziwia świat swoją konsekwencją i skalą zakupów - cytuje polskiobserwator.de.

W czasie, gdy wiele państw zachodnich ogranicza swoje rezerwy, Polska systematycznie je zwiększa. Niemiecki portal n-tv.de zauważa, że Narodowy Bank Polski od 2018 roku konsekwentnie przekształca swoje rezerwy walutowe w złoto, realizując plan prezesa Adama Glapińskiego, by podnieść jego udział w rezerwach z poniżej 4 proc. do ponad 20 proc.

Rekordowy popyt i nowa geopolityka złota

Jak zauważa n-tv.de, globalny rynek złota przechodzi rewolucję. W 2024 roku na świecie sprzedano i zakupiono prawie 4960 ton złota, co jest najwyższym wynikiem w historii. Dla porównania, jeszcze w 2010 roku banki centralne kupiły zaledwie 80 ton tego surowca. Od 2022 roku zakupy przekraczają już 1000 ton rocznie - podkreśla polskiobserwator.de.

To właśnie Polska, a nie Chiny czy Indie, stała się jednym z najważniejszych motorów tego trendu. Dla niemieckich komentatorów jest to dowód, że Warszawa myśli długofalowo, budując rezerwy odporne na wahania kursów walut i kryzysy geopolityczne.

Polska strategia – przykład dla innych?

Eksperci cytowani przez n-tv.de zauważają, że działania Narodowego Banku Polskiego mogą stać się modelem dla innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zwiększanie rezerw złota wzmacnia stabilność finansową państwa, szczególnie w okresach niestabilności geopolitycznej.

„To, co robi Polska, to przykład strategicznego myślenia o bezpieczeństwie finansowym” – pisze niemiecki portal, dodając, że żaden kraj w Europie nie powiększał swoich rezerw w tak imponującym tempie – cytuje polskiobserwator.de

