Ruszyła pierwsza w Polsce Akademia Wodorowa dla studentów

Orlen robi kolejny krok w kierunku rozwoju technologii wodorowych

W marcu 2023 roku rusza pierwsza w Polsce Akademia Wodorowa dla studentów. Celem programu jest edukacja inżynierów realizujących zadania związane z rozwojem oraz zarządzaniem całym łańcuchem wartości technologii wodorowych. Według ekspertów surowiec ten będzie stanowić jedno z podstawowych źródeł energii w walce z dekarbonizacją sektorów trudnych lub wręcz niemożliwych do zelektryfikowania, takich jak niektóre gałęzie przemysłu, lotnictwo, żegluga czy transport ciężki.

Wodór to paliwo przyszłości, a my potrzebujemy specjalistów, którzy tę przyszłość pomogą budować. Akademia Wodorowa otwiera drzwi do tego świata. Stawiamy na młodych, zdolnych i ambitnych ludzi. Oferujemy im wzięcie czynnego udziału w innowacyjnych projektach, z których wiele stanowić będzie prawdziwe novum w Europie. Akademia to także wyjątkowa okazja, aby stać się aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej Polski, której liderem jest Grupa ORLEN. Najlepsi absolwenci będą mogli odbyć staże i wiązać swoją przyszłość z pracą w naszej firmie, rozwijając swoje kompetencje – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

I edycja Akademii Wodoru (Akademia H2) to program edukacyjny skierowany dla studentów 3, 4 i 5 roku oraz absolwentów, którzy już ukończyli studia. Głównym celem Akademii jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych oraz ich praktycznym wykorzystaniu w aplikacjach biznesowych. Celem Akademii jest także wymiana myśli pomiędzy ekspertami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Uczestnicy poznają działania instalacji produkcyjnych funkcjonujące w różnych gałęziach przemysłu, zarówno te związane z produkcją wodoru odnawialnego, jak i niskoemisyjnego oraz rozwiązania wynikające z wykorzystania wodoru w transporcie kołowym.

Akademia Wodorowa to inicjatywa, która powstała w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Organizatorem tego programu jest PKN ORLEN, a partnerami są m.in. przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, tacy jak Toyota, czy kolejowego – PESA Bydgoszcz oraz uczelnie wyższe: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska i Centrum Badawcze PAN – KEZO. Zajęcia będą odbywać się od marca do czerwca 2023 r. i weźmie w nich udział 30 osób. Szczegóły dotyczące programu i naboru kandydatów do Akademii H2 znajdują się na stronie: www.akademiah2.pl.

PKN ORLEN, po przejęciu Energi, później LOTOSu i PGNiG, stał się multienergetyczną Grupą, a dzięki uwolnionym synergiom przyśpiesza prace związane z rozwojem technologii wodorowych. Grupa ORLEN prowadzi wiele zaawansowanych projektów, w których wodór stanowi kluczowy element w realizacji celów zgodnych z założeniami Zielonego Ładu. Wpisuje się to w realizację strategii wodorowej Grupy ORLEN do 2030 roku, której celem jest wytwarzanie i dostarczanie zero i niskoemisyjnego wodoru jako paliwa alternatywnego dla sektora transportu. Zgodnie z założeniami, w Europie centralnej powstanie ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego (w Polsce takich stacji będzie ok. 57, w Czechach 28, a na Słowacji 26). W czerwcu br. PKN ORLEN uruchomił w Krakowie pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru. W przyszłym roku do użytku zostaną oddane ogólnodostępne obiekty stacjonarne w Poznaniu i Katowicach, a w kolejnym roku w Wałbrzychu. Dostawy wodoru na stacje będą możliwe dzięki wybudowaniu do 2030 roku europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Do 2030 roku Grupa ORLEN na inwestycje w wodór przeznaczy ok. 7,4 mld zł.

Czytaj też: Obajtek: za trzy lata chcemy zbudować pierwszy SMR

PKN Orlen/KG