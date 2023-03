Minister Moskwa przypomina jak PO straszyła Polaków

Byliśmy przekonani się uda. Dzisiaj jest ten dzień, gdy możemy powiedzieć „udało się”. Nie martwiliśmy się, że zabraknie surowców, mieliśmy połączenia z gazowe, byliśmy gotowi, musieliśmy tylko zadbać o dobre ceny. I to się udało. Objęliśmy wsparciem wszystkich potrzebujących, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w programie „Gość Wiadomości” w TVP1.

Minister zaznaczyła, że wsparcie, które otrzymali Polacy w zeszłym roku, jest przewidziane również na ten rok.

W programie mówiono również o tym, jak rząd działał, aby zabezpieczyć Polaków przed zimą. Minister podkreśliła, że ze strony opozycji było bardzo dużo straszenia Polaków.

Było bardzo dużo nieodpowiedzialnych wypowiedzi polityków opozycji. Być może oni mówili szczerze, bo mieli odniesienie do swojego rządu, że oni by nie dali rady. Oni by się tym nie zajęli, stwierdziła.

Dużo złego się przez to stało. Polacy częściowo wpadli w panikę. Składy węglowe wykorzystały tę panikę. (…) Tych lęków było wzniecanych bardzo dużo, dodała.