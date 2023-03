Cyfryzacja kontra wyzwania post-pandemicznego kryzysu | CYFROWE FORUM WGOSPODARCE

Cyfryzacja – technologia na czas kryzysu. Jak rozwiązania cyfrowe pomagają pokonać wyzwania postpandemicznego kryzysu gospodarczego? O tym rozmawiano podczas jednej z debat I Cyfrowego Forum wGospodarce

Dyskusję poprowadził Stanisław Koczot z Gazety Bankowej. W debacie udział wzięli: Tomasz Chróstny (prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Agnieszka Kister (Pełnomocnik Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji), Marcin Gochnio (Ministerstwo Finansów), prof. Konrad Raczkowski (prorektor UKSW, Centrum Gospodarki Światowej UKSW) i Łukasz Buczko (Google Cloud).

W czasie pandemii masowo się digitalizowaliśmy. Również w obszarze administracji publicznej. Jak utrzymać ten kierunek w dobie postępującej cyfrowej rewolucji? Czy narzędzia takie e-PIT, m-Obywatel, e-faktury zostaną z nami na stałe? No i na ile nasze dane są bezpieczne?

Rozwój cyfryzacji to już rzecz pewna. Kilka lat temu, przed pandemią przy tworzeniu danej usługi musieliśmy przekonywać użytkowników, że te rozwiązania są potrzebne. Często widzieliśmy opór, to naturalna ludzka niechęć. Dzisiaj już tego nie ma i akurat to był jeden z nielicznych plusów pandemii. Zrozumieliśmy, że świat cyfrowy jest przyjazny i stał się dla nas codziennością. Jeżeli chodzi o sferę publiczną to w Polsce naprawdę jest całkiem nieźle. Pamiętam raport mniej więcej sprzed roku, że w tym regionie jesteśmy liderem w kwestii dostępności e-usług - mówiła Agnieszka Kister (Pełnomocnik Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji) - Dane medyczne są chyba rzeczywiście jedną z tych najbardziej wrażliwych kategorii. Tam obaw było dużo, np. w przypadku e-recepty. Z jednej strony dbamy o naszą prywatność, z drugiej nikt z nas nie chciałby iść z reklamówką pełną dokumentacji medycznej. To wszystko jest dostępne w komputerze lekarza. To kluczowe szczególnie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia człowieka. Oczywiście, dbajmy o prywatność, ale w systemach publicznych mamy ścieżki audytu i widać kto przegląda te dane.

Czy ludzie zaakceptowali na przykład funkcjowanie urzędu skarbowego jako e-urząd? Podatnicy mogą już wiele spraw załatwiać internetowo.

To dla nas rzeczywiście jest rewolucja i transformarcja. Po naszej stronie trzeba było zmienić bardzo dużo rzeczy. Organizacja, akcje informacyjne, projekty zależne, to bardzo dużo zadań. Koncentrujemy się na kliencie, cały czas robimy badania i wprowadzamy te usługi, które są najbardziej potrzebne - zaznaczył Marcin Gochnio.

Nad całym rynkiem czuwa UOKiK i patrzy, co się dzieje. Do tego tworzy pewne przepisy i regulacje oraz mpnitoruje najbardziej istotne dziedziny dla konsumentów.

Rzeczywiście elementy dotyczące monitorowania, ale też dbania o właściwe relacje na rynku jest tym, co w pewien sposób określa nasze DNA. Dzisiaj świat cyfrowy nie jest już takim klasycznym podziałem między online, a offline. Oczywiście pandemia, ale i dalsze skutki wojny na Ukrainie przyśpieszyły cyfryzację. Tempo w administracji publicznej jest uzależnione od zasobów. Pewnie jest wolniejsze, niż byśmy tego sobie wszyscy życzyli. Ale w przypadku biznesu jest to niebywałe. Wszelkie dane to potwierdzają. Czujemy się coraz śmielej w świecie internetowym - zauważa Tomasz Chróstny (prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Czy firmy są właściwie jeszcze w stanie przetrwać na rynku bez tego cyfrowego elementu? Ten komponent to już nie jest tylko dostęp do internetu. To pewne rozwinięcia, które są coraz bardziej rozwinięte i biznes je wykorzystuje.

Przedsiębiorcy ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. No i pojawia się teraz problem - mamy różne regulacje, które wzmuszają nas do pewnych rzeczy. Wiele z nich przychodzi nie tyle z Polski, co z Unii Europejskiej. W związku z tym samym proces dostosowania do regulacji już jest kosztowny. Firmy już są przegrane, jeżeli do tje pory nie weszły w cyfryzację. Mamy dwa zjawiska: nie powstrzymamy tego postępu i będzie musiał nastąpić. Z drugiej, jest się czego obawiać, mając świadomość dotyczącą rosnących zagrożeń i przestępstw w sieci. Trzeba zachować ostrożność - zaznaczył prof. Raczkowski (prorektor UKSW, Centrum Gospodarki Światowej UKSW).

IoT, AI, chat GPT – czy potrafimy jeszcze panować nad rozwojem sztucznej inteligencji? Parę lat temu podchodziliśmy do tego jeszcze z dużą dozą ostrożności. Łukasz Boczko zauważa, że trochę nieświadomie korzystamy z wielu usług.

To trochę słodko-gorzki obrazek. Wiele Polaków nieświadomie korzysta z usług chmurowych, chociażby przez same aplikacje w telefonie. Ten rozwój poszedł bardzo daleko. Dostawcy usług publicznych mogą zaoferować bardzo zaawansowane narzędzia. Co do poziomu uchmurowienia naszego kraju, to jeszcze dzieli nas spory dystans do liderów. nawet w najbliższym, mowa o Unii Europejskiej. Pomimo ogromnego zainteresowania, np. w przypadku banków, to wyzwaniem nadal są regulacje. Dają dość duże pole do interpretacji, a nawet nadintepretacji. To tworzy dylematy, czy pewne pomysły wdrażać. To się na szczęście powoli zmienia, mam nadzieję, że to tylko zwiększy współczynnik innowacyjności - tłumaczy Boczko.

