Buda: Dzisiaj mamy dobry test na solidarne podejście do kryzysu

- Dzisiaj jest dobry test, na wspólne, solidarne podejście do kryzysu energetycznego - mówił Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii podczas podsumowania IV Forum wGospodarce

Jak tworzyć atrakcyjne warunki do pozyskiwania inwestycji, jak przekonać firmy, do reinwestowania zysków w Polsce, kiedy za wschodnią granicą toczy się wojna? Jakich inwestycji potrzebuje Polska? Które z nich mogą podnieść odporność gospodarki na kolejne kryzysy? Minister rozwoju rzucił w czasie jednej z debat kluczowe hasło dla przebiegu kolejnych dyskusji – byśmy stali się z kraju frontowego, krajem frontowych inwestycji…

Długo by mówić o gospodarce, mógłbym zrobić wykład na ten temat. Ale czas jest absolutnie wyjątkowy. Trzeba mieć wielką wiedzę, żeby przewidywać co się wydarzy. Wydawało się, że po covidzie nic gorszego się nie będzie miało miejsca. Jak obserwowaliśmy 2020 rok to były olbrzymie inwestycje, popyt, gospodarka pędziła w dobrą stronę… wszyscy się nam przyglądali. I przyszedł ten moment. W jednym się nie myliłem - że wyjątkowe sytuacje będą się nadal zdarzały. Rok temu nie byłem jednak w stanie przewidzieć, co się wydarzy w kontekście Rosji i Ukrainy. Wojna ustawiła wszystko do góry nogami. Dopiero co czytałem książki, które mówiły jaki świat będzie po pandemii. Okazało się, że nie miały zbyt długiego okresu przydatności - mówił minister Buda.

Oczywiście, porównując się do krajów europejskich to wszystkie nasze wskaźniki wyglądają całkiem nieźle. Z punktu widzenia takiego zabezpieczenia energii, to możemy się przejmować mniej niż np. nasi przyjaciele z Niemiec. Ale to wcale nie jest tak, że jest dobrze. Porównywanie się daje pewne odniesienie, lecz sytuacja w wielu branżach jest trudna i niewątpliwie to będzie wyzwanie. Dzisiaj stoimy przed wyzwaniem, które jest europejskie. Dzisiaj mamy oczekiwanie reakcji wobec kryzysu energetycznego i klimatycznego. Z mojego punktu widzenia te działania, ta reakcja nie jest adekwatna do naprawdę trudnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia - dodał.

Dzisiaj jest dobry test, na wspólne, solidarne podejście do kryzysu energetycznego. Pan Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął szereg wizyt, które mają wypracować wspólne stanowisko. Nie żyjemy oderwani od całego świata. Dzisiaj schłodzenie gospodarki w związku z cenami energii będzie miało poważne konsekwencje. I tutaj oczekujemy, by wspólnie je rozłożyć. Debaty na różnym poziomie mają służyć wypracowaniu takich rozwiązań. Im więcej ich, tym lepiej w sytuacji, która jest dla nas absolutnie nowa. Szukajmy wspólnych rozwiązań i nadawajmy wspólny rytm - zaznaczył minister Buda.