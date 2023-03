Polska wraz ze Szwecją podbije kosmos!

Rola polskich technologii kosmicznych na arenie międzynarodowej rośnie. Potwierdza to kontrakt rodzimego Thorium Space z Sivers Semiconductors ze szwedzkiej giełdy - informuje w czwartek „Puls Biznesu”.

Jak wynika z przytoczonych przez „PB” danych Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), polskie firmy z sektora kosmicznego zrealizowały w dekadę kontrakty o wartości 140 mln euro. Ta liczba stale rośnie, bo w branży działa ok. 400 rodzimych spółek i instytutów, a właśnie przyczynił się do tego Thorium Space – działający w obszarze komunikacji satelitarnej.

„Polski gracz zawarł wart 1,85 mln USD kontrakt z Sivers Semiconductors. To szwedzka spółka, wyceniana na giełdzie w Sztokholmie na – w przeliczeniu – ok. 800 mln zł. Opracowuje m.in. chipy i anteny RF dla systemów 5G oraz półprzewodnikowe produkty optyczne do komunikacji światłowodowej. Po raz pierwszy dostarczy rozwiązania do zastosowań kosmicznych” - pisze „Puls Biznesu”.

Umowa, jak informuje „PB” dotyczy stworzenia czterech mikrofalowych monolitycznych układów scalonych (MMIC) do sterowanych elektronicznie anten płaskich w paśmie Ka w terminalach naziemnych oraz „unikatowego na rynku światowym” chipsetu kosmicznego do zastosowania w satelitach telekomunikacyjnych.

Pierwsza faza współpracy Thorium Space i Sivers Semiconductors potrwa do końca roku. W kolejnym kroku będzie możliwe partnerstwo w masowej komercjalizacji planowanej od drugiej połowy 2024 r. - czytamy.

„Współpraca z Sivers jest dokładnie tym, na co czekaliśmy od pierwszego dnia w Thorium Space. Dzisiaj jesteśmy pewni, że możemy opracować i dostarczyć najlepsze w swojej klasie, najnowocześniejsze, aktywne rozwiązania antenowe dla globalnego segmentu naziemnego i kosmicznego bez żadnych kompromisów” — mówi cytowany w komunikacie prasowym Paweł Rymaszewski, założyciel i prezes Thorium Space.

PAP/ as/