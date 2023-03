ZUS ściga branżę finansową. Chodzi o miliardy strat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zabrał się za osoby współpracujące z pośrednikami finansowymi. Według ustaleń, chodzi o kary związane z domiarem składek na ubezpieczenie społeczne. Branża może stracić nawet 2 mld złotych, podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Pośrednicy finansowi są już pod lubą ZUS-u. Model współpracy osób współpracujących z pośrednikami finansowymi, który obowiązywał wiele lat zmienił się w 2022 roku.

Chodzi o spełnienie wymogów nadzoru finansowego co do zasad outsourcingu. Bez cząstkowego etatu sprzedawcy nie mieliby prawa dostępu do danych klientów objętych tajemnicą bankową, potrzebnych do sprzedaży np. hipoteki – wyjaśnia dziennik.