Nieruchomości w Polsce: Jakie perspektywy w 2023 roku?

Inwestorzy w 2022 r. zawarli na polskim rynku nieruchomości łącznie 122 transakcje o wartości 5,8 mld euro - wynika z raportu EY. Jak podkreślono, wojna w Ukrainie i skutki ekonomiczne pandemii nie zachwiały większością sektorów rynku nieruchomości; wyjątkiem był segment mieszkaniowy.

Według raportu EY „Przewodnik po polskim rynku nieruchomości 2023”, w ub.r. inwestorzy zawarli na polskim rynku nieruchomości łącznie 122 transakcje o wartości 5,8 mld euro (rok wcześniej było to 5,9 mld euro). Jedna trzecia inwestorów pochodziła z USA. 22 proc. w wolumenie inwestycji na polskim rynku mieli inwestorzy z Europy Zachodniej. Najwięcej transakcji zawarto na rynku warszawskim; jednocześnie na znaczeniu zyskiwały rynki regionalne.

Sektor biurowy odpowiadał w 2022 r. za 37 proc. inwestycji, co oznacza wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu z 2021 r. Z kolei udział sektora nieruchomości magazynowych w rocznym wolumenie inwestycji spadł do 34 proc. (w 2021 r. było to 54 proc.).

W sektorze handlowym zawarto co czwartą transakcję, co oznacza znaczące odbicie w ujęciu rok do roku (14 proc.). Na rynku inwestycji nadal dominują parki handlowe i mniejsze centra, takie jak convenience centers, jednak odnotowano również umowy w ramach dużych centrów handlowych - podano w opracowaniu.

4 proc. wolumenu inwestycji przyciągnął sektor prywatnego wynajmu instytucjonalnego (PRS). Jak zaznaczono, wobec wzrostu kosztów kredytów hipotecznych zapotrzebowanie na najem znacząco wzrosło.

W raporcie podkreślono, że wojna w Ukrainie i utrzymujące się skutki ekonomiczne pandemii nie zachwiały większością sektorów rynku nieruchomości z wyjątkiem segmentu mieszkaniowego, który mierzył się z mniejszą dostępnością kredytów hipotecznych dla osób fizycznych.

Jak oceniono, polska gospodarka jest w stosunkowo dobrej kondycji, jednak część funduszy przyjęła postawę wyczekującą. Autorzy opracowania przewidują, że ze względu na zewnętrzną niepewność rynkową przekroczenie wolumenu inwestycji z lat 2021-2022 może okazać się wyzwaniem w 2023 roku.

„Polski rynek nieruchomości szybko odbił się po pandemii, co pokazuje jego niesłabnąca atrakcyjność dla inwestorów zagranicznych. Pojawili się nowi +gracze+ pochodzący z Europy Środkowej i Wschodniej. Inwestorzy analizują wiele projektów, jednak często negocjacje się przedłużają, co może skutkować zmniejszeniem widocznych dla rynku wolumenów transakcji. Rosnące koszty budowy i finansowania wywierają presję na marże deweloperów, którzy nie chcą schodzić z ceny przy sprzedaży aktywów, a inwestorzy na rynku wtórnym szukają okazji w czasach zwiększonej niepewności i wywierają presję na obniżkę cen” - podkreśliła Anna Kicińska, partnerka EY, liderka Grupy Rynku Nieruchomości.

„Spodziewam się odbicia na rynku w połowie roku, przy założeniu stabilizacji sytuacji na poziomie makroekonomicznym i geopolitycznym” – dodała Kicińska.

PAP/kp