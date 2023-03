Więcej żołnierzy opuszcza Bundeswehrę niż do niej wstępuje

Drugi rok z rzędu więcej żołnierzy opuszcza Bundeswehrę niż wstępuje do niej. Ponad 19 500 żołnierzy opuściło Bundeswehrę w 2022 roku - podała gazeta „Neue Osnabruecker Zeitung”, powołując się na informacje Ministerstwa Obrony

W 2022 roku Bundeswehra zrekrutowała łącznie 18 776 osób.

Jest to najwyższa wartość od 2017 roku.

W 2022 roku ponad 4200 żołnierzy przedwcześnie zakończyło służbę. Przyczyny to m.in. trwała niezdolność do służby, ale także zakończenie służby w trakcie sześciomiesięcznego okresu próbnego.

Aby Bundeswehra mogła osiągnąć politycznie wyznaczony cel 203 tys. żołnierzy do 2031 roku, trzeba co roku pozyskiwać do służby 21 tys. rekrutów - podała gazeta, cytując rzeczniczkę ministerstwa.

„W 2022 roku Bundeswehra zrekrutowała łącznie 18 776 osób. Całkowita liczba personelu wojskowego spadła do 183 050 na koniec 2022 roku” - pisze w czwartek portal tygodnika „Spiegel”.

