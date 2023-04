Minister finansów chwali BLIK-a: może podbić Europę

BLIK ma duży potencjał, aby przekształcić się w paneuropejski system płatności - chwali polski system we Włoszech Magdalena Rzeczkowska, minister finansów

Minister Magdalena Rzeczkowska wzięła udział w 34. konferencji „Perspektywy dla gospodarki i finansów” organizowanej przez think tank Ambrosetti. Polska minister finansów wzięła udział w dwóch panelach dyskusyjnych oraz spotkała się z unijnym komisarzem ds. gospodarki Paolo Gentilonim i ministrem gospodarki i finansów Włoch Giancarlo Giorgettim.

Płatności cyfrowe wpływają na efektywność administracji publicznej zmniejszając koszty operacyjne związane z przetwarzaniem i dystrybucją gotówki, a tym samym usprawniając procesy dokonywania płatności. W ostatnich latach transakcje bezgotówkowe stały się synonimem modernizacji oraz postępu gospodarczego i społecznego. Polska dynamicznie włączyła się w ten trend budując nowoczesny, zrównoważony i bezpieczny system płatności – powiedziała minister Rzeczkowska podczas pierwszego panelu prezentując polskie osiągniecia w rozwoju systemu płatności bezgotówkowych na przykładzie BLIK.

Min. Rzeczkowska dodała również, że Polska ma unikalne doświadczenie w rozwoju krajowego systemu płatności mobilnych BLIK, który w ciągu kilku lat stał się wiodącym rozwiązaniem płatniczym w e-commerce. BLIK ma duży potencjał, aby przekształcić się w paneuropejski system płatności, ponieważ charakteryzuje się inkluzywnym modelem biznesowym, w którym obecne są łącznie banki, firmy kartowe, konsumenci i dostawcy płatności.

Drugi panel poświęcony był wyzwaniom dla Europy (Challenges for Europe). Minister Rzeczkowska przedstawiła polski punkt widzenia, skupiając się głównie na potrzebie powojennej odbudowy Ukrainy i modyfikacji reguł fiskalnych w obliczu zmian gospodarczych, obronnych i geopolitycznych spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę.

W przeglądzie zarządzania gospodarczego UE należy uwzględnić potrzeby w zakresie zielonej transformacji oraz zwiększone finansowanie na cele wojskowe. Ponadto powinniśmy bardziej dbać o utrzymanie porządku w budżetach, ustalanie priorytetów i racjonalne kierowanie wydatków na obszary przyszłościowe, takie jak bezpieczeństwo i efektywność energetyczna czy transformacja cyfrowa – powiedziała polska minister finansów.

Minister Rzeczkowska w swoim wystąpieniu zaakcentowała konieczność dalszego rozwoju sektora finansowego (fintech) i skupienia wysiłków państw europejskich na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Nie bez znaczenia pozostaje rola wszelkich inicjatyw solidarnościowych zarówno na poziomie regionalnym, jak i europejskim: jednoczenie się i wzmacnianie istniejących sojuszy jest priorytetem w świetle zagrożeń jakie przezwycięża Europa.

Minister spotkała się również z unijnym komisarzem ds. gospodarki Paolo Gentilonim. Tematami przewodnimi rozmów był europejski ład gospodarczy i współpraca celna na najdłuższej zewnętrznej granicy UE, która znajduje się również w Polsce.

Natomiast rozmowa z ministrem gospodarki i finansów Włoch Giancarlo Giorgetti, dotyczyła polsko-włoskiej współpracy w sprawach gospodarczo-finansowych.

The European House - Ambrosetti, jak czytamy w komunikacjie, to wyróżniający się na świecie włoski think tank działający od 1965 roku, zrzeszający tysiące firm.

PAP, mw