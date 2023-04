Kowalczyk: Wiem, kto zarobił na zamieszaniu ze zbożem

Minister rolnictwa w rozmowie dla Polsat News pytany był o protesty rolników w związku ze spadkiem cen zbóż

Rolnicy winią niekontrolowany napływ na polski rynek zboża z Ukrainy, które pierwotnie miało trafiać do krajów trzecich, ale część ziarna została w naszym kraju.

Ja już mówiłem, że przepraszam za to, że nie zrozumieli intencji mojej wypowiedzi. W czasie żniw nie powinno się w sposób paniczny sprzedawać zboża, bo cena spada, a ja nie dopowiedziałem, że po żniwach to nie obowiązuje, a niektórzy teraz mówią, że słuchali mnie przez pół roku czy rok. A powinni słychać tylko przez żniwa, bo to jest rzeczywiście najistotniejsze — wskazał wicepremier Henryk Kowalczyk.