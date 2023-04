Stracił majątek. Oszukany metodą "na pracowników banku"

52-latek z Krakowa metodą „na pracowników banku” stracił ponad 200 tys. zł. Mężczyzna uwierzył przestępcom dzwoniącym przez telefon i zgodnie z ich instrukcją założył nowy rachunek bankowy, na który przelał wszystkie swoje oszczędności. Policja szuka sprawców.

„Prowadzimy działania mające na celu ustalenie personaliów sprawców i zatrzymanie ich” – powiedział w piątek PAP oficer prasowy komendy miejskiej Piotr Szpiech.

52-latek z Krakowa około południa, w środę, otrzymał telefon od kobiety podającej się za pracownicę banku. Twierdziła, że ktoś wykonał z jego konta budzący wątpliwości przelew. Mężczyzna natychmiast zalogował się do swojej bankowości elektronicznej, gdzie nie zauważył niepokojących transakcji. Mimo to, telefonująca kobieta przekierowała go do innego „pracownika” banku.