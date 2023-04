Czas opowiedzieć się po "właściwej stronie"

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa, która przebywa z wizytą w Indiach, wezwała władze w Delhi do opowiedzenia się po „właściwej stronie” w wojnie Kijowa z Moskwą, a także „odegrania większej roli” na rzecz rozwiązania tego konfliktu - poinformował w środę portal National News.

Bardzo chcemy pogłębić dwustronne relacje z Indiami. Nasza historia układała się w różny sposób, ale teraz Ukraina uzyskuje (prawdziwą) niepodległość. Jesteśmy w stanie być podmiotem, a nie przedmiotem. (…) Przyjęlibyśmy z zadowoleniem każdą inicjatywę (władz Indii) ukierunkowaną na zakończenie wojny - oznajmiła Dżaparowa.

Wiceminister zaapelowała do rządu w Delhi o rozważenie udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w szczycie grupy G20, planowanym w stolicy Indii we wrześniu 2023 roku. Chociaż Ukraina nie należy do tego forum, gospodarz poprzedniego szczytu, Indonezja, umożliwił Zełenskiemu uczestnictwo w tym wydarzeniu w formie zdalnej. W listopadzie ubiegłego roku ukraiński prezydent zwrócił się do światowych przywódców zgromadzonych na indonezyjskiej wyspie Bali i przedstawił swoją propozycję uregulowania konfliktu z Rosją - przypomniał National News.