E-papierosy za darmo dla mas? Rewolucja w Wlk. Brytanii

Władze Wielkiej Brytanii chcą zachęcić blisko milion palaczy w kraju do zaprzestania palenia i zastąpienia papierosów e-papierosami, donosi Reuters. Brytyjski rząd szacuje, że program „Zamień by rzucić” będzie kosztował budżet państwa około 45 mln funtów. Ma zostać sfinansowany z budżetu ministerstwa zdrowia, a zarządzany przez władze lokalne. „To pierwsza taka kampania na świecie” – zachwala swój nowy pomysł brytyjski rząd

Brytyjski program „Zamień, by przestać” (ang. „Swap to stop”) ma przyczynić się do tego, że w 2030 r. Wielka Brytania stanie się krajem wolnym od dymu papierosowego. Oznacza to, że papierosy będzie wtedy palić mniej niż 5% populacji.

Do spadku odsetka palaczy ma przyczynić się nowy program brytyjskiego resortu zdrowia, zachęcający palaczy do przechodzenia na wyroby alternatywne. To przykład tzw. polityki redukcji szkód.

Brytyjskie władze będą oferować palaczom darmowe e-papierosy i zachęty finansowe, celem zaprzestania palenia papierosów. W ocenie brytyjskiego ministerstwa zdrowia, e-papierosy są jedną z mniej szkodliwych alternatyw dla dalszego palenia papierosów.

W ramach programu blisko jeden na pięciu palaczy otrzyma zestaw startowy do używania e-papierosów, wraz ze wsparciem w rzuceniu palenia – informuje Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Wielkiej Brytanii.

Program brytyjskiego resortu zdrowia ma objąć również palące kobiety w ciąży. Według statystyk papierosy w tym kraju pali 1 na 10 kobiet w ciąży. Brytyjski rząd zamierza też korzystać z zachęt finansowych, skłaniając do zaprzestania palenia papierosów i wybierania e-papierosów. W tym celu palące kobiety w ciąży mogą otrzymać od rządu bon w wysokości do 400 funtów, który ma pomóc w zakupu środków wspierających je walce z paleniem – e-papierosów lub innych mniej szkodliwych alternatyw.

2 na 3 osoby palące umrą z powodu palenia papierosów. To jedyny dostępny w sprzedaży produkt, który zabija, gdy jest prawidłowo używany. Zaproponujemy milionom palaczy nową pomoc w rzuceniu palenia. Będziemy finansować nowy krajowy program „Swap to stop” – pierwszy tego rodzaju na świecie. Będziemy współpracować z doradcami i innymi osobami, aby zaoferować milionom palaczy w Anglii bezpłatny zestaw startowy do wapowania [korzystania z e-papierosa – przyp. red.] – mówi Neil O’Brien, minister zdrowia Wielkiej Brytanii.

Obecnie papierosy pali około 13% Brytyjczyków, czyli około 5,4 mln osób. W UE odsetek palących jest niemal dwukrotnie większy – według ostatniego badania Eurobarometru Komisji Europejskiej w UE papierosy pali 25% ludności. W Polsce, jak donosi ostatnie badania PAN, odsetek palących w ostatnich latach wzrósł – dziś papierosy pali około 29% Polek i Polaków.

W ub. roku w Wielkiej Brytanii ukazał się raport dotyczący brytyjskiej strategii dojścia do kraju wolnego od dymu papierosowego. Autorem opracowania był dr Javed Khan, odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiedgo za wybitne zasługi i wkład w poprawę zdrowia publicznego. Raport dra Khana alarmował, że bez wdrożenia dalszych działań w zakresie walki z papierosami, osiągnięcie przez Wielką Brytanię statusu „kraju wolnego od papierosów w 2030” może się udać dopiero w 7 lat po tej dacie. Raport zawierał też zalecenie skierowane do brytyjskich władz, aby promować wśród brytyjskich palaczy mniej szkodliwe alternatywy dla dalszego palenia papierosów – to przykład tzw. strategii redukcji szkód.

Public Health England, agenda podległa brytyjskiemu ministerstwu zdrowia, po której obowiązki przejęły Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia oraz Biuro ds. Poprawy Zdrowia i Rozbieżności w Zdrowiu – wielokrotnie podkreślała w swoich raportach dotyczących palenia, że alternatywy dla papierosów (e-papierosy oraz podgrzewacze tytoniu) – są mniej szkodliwą formą dostarczania palaczom nikotyny niż papierosy. Teraz brytyjski zamierza zachęcać palaczy dalej palących papierosy do przechodzenia na mniej szkodliwe alternatywy.

Brytyjski rząd szacuje, że program „Zamień by rzucić” będzie kosztował budżet państwa około 45 mln funtów. Ma zostać sfinansowany z budżetu ministerstwa zdrowia, a zarządzany przez władze lokalne.

Według badania przeprowadzonego przez UK Vaping Industry Association na 2 tysiącach użytkowników e-papierosów, aż 76% z nich rzuca palenie papierosów tradycyjnych, a 8 na 10 (83%) przyznaje, że korzystanie ze smakowych wersji wkładów do podgrzewania w e-papierosie pomaga im rzucaniu palenia.

ISB, mw