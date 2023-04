BGK: Aktualny stan taboru. Co z emisją CO2?

Sektor transportowy odpowiada za emisję ¼ gazów cieplarnianych. Co robią samorządy, by zmniejszyć CO2 w atmosferze i unowocześnić tabor zgodnie z polskimi i europejskimi wymogami?

Infrastruktura transportowa i sprawnie działający system usług transportowych jest jednym z głównych elementów wpływających na konkurencyjność polskiej gospodarki. Ustawa o elektromobilności z 2018 roku nakazuje administracji publicznej powiększenie floty transportowej o pojazdy zeroemisyjne.

Już od 2028 r. samorządy z liczbą mieszkańców powyżej 50 tys., będą musiały mieć w posiadaniu min. 30 proc. pojazdów zeroemisyjnych lub napędzanych biometanem. W przypadku pojazdów ciężkich, celem przepisów jest ograniczenie emisji CO2 do 2040 r. o 40 proc.

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził badanie. Jaki jest stanu transportu publicznego w Polsce?

Integracja gospodarcza krajów Unii Europejskiej istotnie wpłynęła na dynamiczny wpływ na popyt na usługi transportowe co wywołało nowe potrzeby inwestycyjne, ale i wyzwania środowiskowe. Należy wziąć pod uwagę, że sektor transporty jest największym sektorem w ramach którego na przestrzeni ostatnich lat emisja gazów cieplarnianych nie uległa istotnej zmianie. Sektor transportowy odpowiada blisko za emisję ¼ gazów cieplarnianych. Jest to problem nie tylko na poziomie naszego kraju, ale na poziomie całej Unii Europejskiej, mówi Ania Łopaciuk, BGK dyrektor infrastruktury Transport i logistyka

Samorządy realizują obecne inwestycje w tabor i infrastrukturę zeroemisyjną w 38 proc. ze środków europejskich, w 17 proc. ze środków własnych i w 17 proc. z dotacji budżetowych oraz od innych instytucji centralnych.

Realizacja trwających i planowanych inwestycji w tabor nie wystarczy do osiągnięcia progu 30 proc. pojazdów zeroemisyjnych do 2028 roku we flotach blisko dwóch trzecich badanych samorządów. Próg osiągnie jedynie 36 proc. samorządów objętych badaniem, w tym 31 proc. samorządów podlegających pod ustawę o elektromobilności. Obecnie próg przekracza jedynie 11 proc. samorządów objętych przepisami ustawy i żaden samorząd niepodlegający regulacjom (z podmiotów objętych badaniem), wynika z raportu BGK

W planach inwestycyjnych samorządów rośnie znaczenie środków europejskich (do 47 proc.), środków własnych (do 19 proc.) i dotacji (do 27 proc.). Zdecydowanie spada zaś znaczenie kredytu (z 15 proc. do niecałych 2 proc.). Spośród blisko 900 pojazdów, które są obecnie kupowane przez samorządy objęte badaniem, ponad 55 proc. stanowią autobusy elektryczne. Tylko 6 proc. to autobusy wodorowe

Bazując na planach samorządów objętych badaniem można oczekiwać, że do 2028 roku zakupione zostanie jeszcze ponad 1200 kolejnych pojazdów, podaje BGK

Co ważne, autobusy elektryczne dominują w realizowanych zamówieniach pomimo, że ich średnia cena jest wyższa niż cena pojazdów niskoemisyjnych i spalinowych. Informacje o planowanych inwestycjach i aktualnym stanie taboru pozwalają oszacować lukę inwestycyjną na 2,6-4,7 mld PLN

2,6 mld PLN to kwota dodatkowych inwestycji, które pozwoliłyby do 2028 roku przekroczyć próg 30 proc. pojazdów zeroemisyjnych we flocie wszystkim samorządom objętych obowiązkami ustawowymi zakładając realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji

Działania podejmowane na poziomie unijnym jak na poziomie krajowym mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko. W wyniku realizowanych inwestycji w polskich miastach pojawią się 334 ładowarki elektryczne typu plug-in i 65 ładowarek pantografowych.

Widzimy, że pojazdów zeroemisyjnych w transporcie publicznym wciąż jest za mało, ale warto zauważyć, że samorządy przykładają do tego problemu coraz większą wagę. Przepisy prawa są najczęstszą motywacją do wymiany taboru dla samorządów podlegających wymogom ustawowym – prawie 40 proc. respondentów z grupy objętej regulacjami wskazuje ustawę o elektromobilności jako powód podjęcia działań” – mówi Anna Łopaciuk, dyrektor programu Infrastruktura, transport i logistyka w BGK.

Joanna Buczyńska