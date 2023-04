Bank Pekao planuje wypłatę dywidendy. Podał kwotę

Zarząd Banku Pekao zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 3,65 zł na akcję - poinformowała spółka w czwartek. Jako termin ustalenia prawa do dywidendy wskazano 4 lipca 2023 r, a termin wypłaty dywidendy 18 lipca 2023 r. - dodano w komunikacie.

Bank Polska Kasa Opieki (Bank Pekao) poinformował w czwartek, że zarząd banku zaproponuje walnemu zgromadzeniu spółki podział zysku netto banku za rok 2022 w kwocie 1 mld 898 mln 320 tys. 125 zł 62 gr, zakładający przeznaczenie kwoty 958 mln 015 tys. 624 zł 10 gr na dywidendę, a kwoty 940 mln 304 tys. 501 zł 52 gr na kapitał rezerwowy. Proponowana wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 3,65 zł.

Dodano, że zarząd banku zarekomendował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 lipca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2023 roku.

W 2022 roku walne zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku netto za 2021 rok łącznie 1,128 mld zł, czyli 4,3 zł dywidendy na akcję.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 281 mld zł aktywów. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 6,4 mln klientów, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.