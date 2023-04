PARP: XXV konkurs Polski Produkt Przyszłości rozstrzygnięty

W czwartek rozstrzygnięto XXV konkurs Polski Produkt Przyszłości

Zgłoszono 148 projektów związanych m.in. z odnawialnymi źródłami energii, medycyną, elektroniką, biotechnologią. Główne nagrody otrzymali: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, spółka Diagendo oraz W2H2 wraz z Politechniką Gdańską.

W czwartek w Warszawie odbyła się gala rozdania nagród XXV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do jego tegorocznej edycji zgłoszono 148 projektów innowacji technologicznych związanych m.in. z odnawialnymi źródłami energii, medycyną, przetwórstwem przemysłowym, elektroniką, biotechnologią. Główne nagrody za swoje projekty – i tytuł Polskiego Produktu Przyszłości – otrzymali: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk za konstrukcję zasobnika wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności; Diagendo Sp. z o.o. za innowacyjny test „EndoRNA qRT-PCR test” umożliwiający diagnozę endometriozy; W2H2 Sp. z o.o. wraz z Politechniką Gdańską za reaktor pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych - rozwiązanie pozwala na utylizację niesortowanych odpadów do postaci karbonizatu i odzysk energii w postaci gazu o dużej zawartości wodoru.

Prezes PARP Dariusz Budrowski odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego, w którym premier podkreślił, że to „szczególne wydarzenia” skupia osoby uczestniczące aktywnie w zmianach gospodarki. Dodał, że wyróżniono te inicjatywy i podmioty, które mają potencjał zdobycia nie tylko rynku krajowego, ale i światowego. Premier zaznaczył, że to innowacyjność będzie stanowić „motor napędowy naszego rozwoju”. Starcie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami obecnie świat, mogą wygrać tylko ci, którzy mogą wyrwać się z ram narzuconych przez obecne technologie - zaznaczył Morawiecki.

Wierzę, że zaprezentowane przez Państwa rozwiązania będą skutecznie przyczyniały się do postępu technologicznego i gospodarczego” - napisał Mateusz Morawiecki.

Prezes PARP Dariusz Budrowski dodał, że „jesteśmy po to, by promować przedsiębiorców”. Poinformował też, że obecnie „konkurs Polski Produkt Przyszłości to już ponad 1600 innowacyjnych rozwiązań w niemal każdej dziedzinie, to ponad 200 nagrodzonych, wyróżnionych i wdrożonych pomysłów, które z powodzeniem są wprowadzane w życie”.

Dyrektor NCBR Jacek Orzeł zwrócił uwagę, że polska nauka „zbliżyła się nieco do biznesu”. Jest jeszcze „pewna luka, ale mam nadzieję, że ostatnia i zostanie zlikwidowana w przyszłości. Nasi laureaci wyszli ze strefy komfortu, inaczej nie da się zrobić czegoś wielkiego. Laureaci pokonują długą i żmudną drogę” - zaważył Orzeł. Wskazał, że przyszłość dzieje się tam, gdzie talent i pracowitość spotykają się ze zrozumieniem, że warto podjąć ryzyko.

„Dotychczas trochę raczkowaliśmy w tych innowacjach, teraz możemy pomyśleć o innowacjach bardziej przełomowych” - podkreślił dyrektor NCBR.

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda stwierdził podczas gali, że ma nadzieję, iż ta edycja konkursu da natchnienie tym, którzy mają ciekawe pomysły i wystartują w kolejnej edycji.

Innowacje stanowią siłę napędową gospodarki. Tworzenie nowych pomysłów, rozwijanie nowych technologii i wprowadzanie na rynek nowych produktów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Od wielu lat Ministerstwo Rozwoju i Technologii aktywnie wspiera badania i prace rozwojowe różnego rodzaju instrumentami dedykowanymi polskim przedsiębiorcom oraz naukowcom – powiedział Buda. Nagrodzone projekty to dowód na to, że nasza gospodarka i nauka rozwijają się coraz dynamiczniej, a polscy przedsiębiorcy i naukowcy mają swój istotny udział w szukaniu odpowiedzi na najważniejsze problemy społeczne i rozwojowe współczesnej cywilizacji. Polskie wynalazki muszą zasilać polską gospodarkę. Od tego, czy uda się zwiększyć komercjalizację polskich prac badawczych zależy przyszłość naszej gospodarki – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

PAP/KG