W „Sieci”: Jak Polska wygrała bitwę dyplomatyczną z Izraelem

W nowym numerze „Sieci” Marek Pyza i Marcin Wikło ujawniają kulisy wielomiesięcznych negocjacji Polski z Izraelem zakończone podpisaniem umowy, która dla strony polskiej okazała się pełnym sukcesem. To kolejny dowód na to, że konsekwencja się opłaca, a pozycja Polski wzrasta

Marek Pyza i Marcin Wikło w artykule „Warto rozmawiać. Twardo” piszą o normalizacji stosunków na linii Polska – Izrael. Wyjaśniają, że wygrana Likudu ostatnich wyborach do Knesetu otworzyła drogę do dyskusji nad spornymi kwestiami, z których główną było wstrzymanie przez Izrael wycieczek uczniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Porozumienie w tej kwestii zostało już podpisane w przez szefów dyplomacji obu państw, jednak nie skończyło to w Izraelu fali krytyki obecnych władz, ale także Polski. Najwięcej emocji w umowie budzi bowiem punkt dotyczący poszerzenia programu wycieczek młodzieży o muzea lub miejsca pamięci związane z polską kulturą i historią, a nie tylko z Holokaustem.

O co chodzi w krytyce listy muzeów, które miałaby odwiedzać izraelska młodzież? – pytają Pyza i Wikło. – O trzy miejsca: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w dawnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Zarzut? W miejscach tych gloryfikuje się żołnierzy niezłomnych, a wśród nich mieli znajdować się mordercy Żydów o odpowiedzialności niemal równej niemieckim nazistom. Takie stanowisko świadczy o głębokiej niewiedzy Lapida i jemu podobnych na temat polskiego podziemia niepodległościowego. I nawet podnoszony najczęściej przykład Józefa „Ognia” Kurasia jest chybiony. Jego czarna legenda została bowiem stworzona przez kłamliwą propagandę PRL i na niej opierały się wszystkie późniejsze krytyczne wobec jego oddziału publikacje. Zwykle nie znajdziemy w nich istotnego niuansu, wielokrotnie klarowanego przez IPN, że tak jak w całej Polsce, tak i na Podhalu Żydzi ginęli z rąk polskiego podziemia nie jako przedstawiciele swojego narodu, ale z racji służby w organach represji, PPR lub agenturalnej współpracy z UB.

Jacek i Michał Karnowscy w rozmowie z Józefem Orłem, analitykiem politycznym, szefem Klubu Ronina („Trzy wyborcze atuty PiS”) podejmują kwestie nadchodzących wyborów. Józef Orzeł wyraża opinię, że pierwsze miejsce zajmie PiS, zastanawia się jedynie, czy razem z Solidarną Polską. Informuje, że według niego… najważniejsze diagnozy Solidarnej Polski podzielają zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki. W przypadku tego ostatniego różnicą jest oczywiście stosunek do Unii Europejskiej. Analityk zauważa:

To gra o pozycję, także w dalekiej perspektywie. Ale Jarosław Kaczyński potrafi układać nawet bardzo skomplikowane układanki. I to on ostatecznie zdecyduje, czy PiS idzie z Ziobrą, czy też nie. Ale by obraz był pełny, trzeba też wspomnieć o kawałkach PSL i SLD, które nie chcą zgodzić się na przywództwo Donalda Tuska po stronie opozycyjnej. I chyba Tusk przy całej swojej ambicji i pewności siebie zaczyna sobie zdawać sprawę, że bywa przeszkodą na drodze do jedności opozycji.

Szef Klubu Ronina podkreśla także:

Jedność opozycji jest ważna nie teraz, nie w kontekście kampanii i wyborów, ale wówczas, gdy trzeba będzie policzyć głosy w Sejmie. Dziś Tusk twierdzi, że opozycja stoi tam, gdzie stoi on. A to z kolei oznacza brak poważnych rozmów i niepoważne traktowanie partnerów. A przecież każda z tych partii ma swoje interesy. I czasami nie tylko twarde, ale przede wszystkim bardzo utrwalone.

Konrad Kołodziejski w artykule „Pokolenie bez jasnej wizji” porusza temat poglądów politycznych wśród młodych Polaków. Przytacza dane z raportu Fundacji Konrada Adenauera „Polityczny portret młodych Polaków 2023”. Poprzednia wersja raportu była opublikowana w 2019 r. Autor wskazuje, że… choć młodzi częściej niż cztery lata temu narzekają na sytuację materialną i podlegają cywilizacyjnym zmianom (czego przejawem jest m.in. stopniowy spadek religijności), to trudno mówić o powszechnym nawróceniu generacji dwudziestolatków na liberalizm.

Kołodziejski zauważa: Tradycyjne wartości, które zgodnie z powszechną intuicją zostały niemalże wyrugowane z dużych miast, wcale nie muszą przekładać się na wzrost poparcia młodych wyborców dla takich partii jak PO czy nawet Lewica. […] wielkomiejski liberalizm młodych coraz częściej przybiera oblicze Konfederacji. Wielu dwudziestolatków mieszkających w miastach […] ma już dość nieustannej wojny na górze i ideologicznych obsesji anty-PiS-owskiej opozycji […]. Na prowincji rolę Konfederacji przejmuje z kolei partia Szymona Hołowni. Autor informuje też, że według badań ta grupa wiekowa czerpie wiedzę głównie z mediów społecznościowych i portali internetowych, a także rozmów z bliskimi: Młodzi nie ufają tradycyjnym mediom – tak jak nie ufają politykom. Zamiast tego samodzielnie szukają, jak im się zdaje, niezależnych lub budzących ich zaufanie źródeł. To powinno budzić zaniepokojenie, bo popularność informacji z internetu, niezweryfikowanych rzetelną wiedzą, może być doskonałą pożywką dla różnych manipulacji.

Polecamy także artykuły: Stanisława Janeckiego „Tusk na ulicy”, Marka Budzisza „Przywróćmy powszechną służbę wojskową”, Dariusza Matuszaka „Jasno oświetlony”, Jana Rokity „Najpierw NATO, potem pokój”, Jakub Augustyn Maciejewski „Kim są prorosyjscy Ukraińcy w Donbasie? Rzecz o »żdunach«”,”, Gorana Andrijanicia „Skandal w Axel Springer”, Małgorzaty Wołczyk „Komunista, peronista czy syn swojej ziemi?”, Aleksandry Rybińskiej „Koronacja na miarę czasów”, Przemysława Barszcza „Hitchcock tego nie zmyślił”. Godna polecenia jest również rozmowa Doroty Łosiewicz z Michałem Wójcikiem, ministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów („Ja wam wszystko wyśpiewam”).

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Krzysztofa Feusette’a Doroty Łosiewicz, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Samuela Pereiry, Wojciecha Reszczyńskiego, Aleksandra Nalaskowskiego, Jana Pospieszalskiego, Jerzego Jachowicza, Andrzeja Zybertowicza. Więcej w nowym wydaniu tygodnika „Sieci”.

