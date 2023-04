Premier: Polska będzie wielkim centrum produkcyjnym Europy

Polska będzie wielkim centrum produkcyjnym Europy - oświadczył w środę w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że skorzysta na tym wielu polskich przedsiębiorców i polscy pracownicy.

Jak wskazał w środę szef rządu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Polska otwiera się dalej na inwestorów, inwestycje, przyciąganie talentów.

Ale także będziemy tworzyć najlepsze możliwe warunki dla przemysłu informatycznego nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej i w całej UE - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Premier dodał, że dowodem sukcesu tej strategii są liczby, które pokazują na wzrost działalności przemysłowej i informatycznej, outsourcingu procesów biznesowych „i inne tego typu działy gospodarki narodowej, które w ostatnim czasie znakomicie się rozwijają, w których ten rozwój jest dwucyfrowy”.

Kiedy gonimy do przodu - wyprzedzamy innych, ściągamy nowych inwestorów, ściągamy talenty z kraju i zagranicy po to, by Polska była najlepszym miejscem do pracy i do życia w Europie - podkreślił Mateusz Morawiecki.