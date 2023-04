Myśliwce F-35 przylecą do Polski. Padła konkretna data

W trakcie ostatniej wizyty Mateusza Morawieckiego w USA padły słowa zapewnienia, że głównym celem wizyty jest przyspieszenie dostaw najnowocześniejszego sprzętu obronnego do Polski, w tym myśliwców F-35. Czy rzeczywiście tak było?

Jak analizuje portal wnp, jeżeli F-35 otrzymamy w 2024 roku, to nie w skutek przyspieszenia wspomnianych negocjacji premiera w USA, ale z powodu upływającego terminu zawartej umowy.

W styczniu 2020 roku podpisaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi umowę na zakup 32 wielozadaniowych samolotów V generacji. Pierwsze 4-6 myśliwców powinniśmy otrzymać w latach 2024-2025.

Zgodnie z umową, myśliwce F-35 nie przylecą do Polski od razu. Pozostaną w amerykańskiej bazie do czasu, aż polscy piloci przejdą szkolenia. Dopiero wtedy rozpocznie się wysyłka maszyn do Polski. Dostawy te mają się zakończyć w 2030 roku.

wnp, jb