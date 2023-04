Te prognozy gospodarcze dla Polski lepiej, aby się nie sprawdziły

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w kwietniu 2017 roku obniżył się o 0,6 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca - poinformowało BIEC. Zdaniem ekspertów, wiele wskazuje na to, że to jednorazowa korekta.