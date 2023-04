Cyfryzacja usług, rozwój rynku kapitałowego i edukacja finansowa

Nowe technologie, działania proinwestycyjne i edukacja finansowa to w ocenie przedstawicieli PKO TFI ważne kierunki rozwojowe na rynku kapitałowym, które podejmowane były podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dnach 24-26 sierpnia z udziałem ponad 11 tysięcy reprezentantów sektora gospodarczego, naukowego i administracyjnego

Istotnym aspektem dla polskiego rynku jest program PPK, który wystartował w 2019 roku. Program już przynosi wymierne korzyści uczestnikom, a poziom partycypacji systematycznie rośnie. Program PPK to istotny pozytywny implus dla rynku kapitałowego i jednocześnie ważna zachęta do inwestowania oraz oszczędzania na przyszłość – mówił Grzegorz Muszyński, prezes zarządu PKO TFI, podczas debaty na temat rynku kapitałowego.

Jednocześnie, jak zauważył Grzegorz Muszyński, istotne znaczenie ma skuteczne dotarcie z informacją i edukacją na temat takich programów. Wyniki badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków”, zrealizowanego przez Warszawski Instytut Bankowy i Fundację GPW, wskazują na dobre efekty działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu PPK. Spośród znanych sposobów długookresowego oszczędzania na emeryturę aż 88% respondentów wskazuje Pracownicze Plany Kapitałowe (dla porównania: IKE – 73%). Dzięki szerokiej akcji informacyjnej i edukacyjnej na przełomie 2022/2023 i na początku 2023 przeszliśmy wielką narodową lekcję oszczędzania na emeryturę i inwestowania w emeryturę. Istnieją oczywiście w tym obszarze nadal duże potrzeby - 46 proc. badanych wskazuje na konieczność większego interesowania się wiadomościami gospodarczymi, a 1/3 Polaków przyznaje, że pierwszoplanowym problemem jest zbyt mała wiedza o inwestowaniu.

Edukacja finansowa powinna być procesem ciągłym, obejmującym zarówno podstawowe pojęcia, jak i zaawansowane strategie inwestycyjne, co pozwala inwestorom na rozwijanie swoich kompetencji i elastyczność w dostosowywaniu się do zmian na rynku. Wprowadzenie programów edukacyjnych, które uwzględniają aktualne wydarzenia gospodarcze, może również przyczynić się do lepszego zrozumienia wpływu tych wydarzeń na rynki finansowe – podkreśla Grzegorz Muszyński. - Należy odnotować istotne korzyści edukacyjne płynące z wykorzystania technologii, takich jak aplikacje mobilne, platformy e-learningowe, symulatory inwestycyjne, w edukacji inwestorów na przestrzeni lat – dodaje prezes zarządu PKO TFI.

W dobie cyfryzacji i rosnącej roli technologii w życiu codziennym, inwestorzy muszą być na bieżąco z innowacjami, które mogą wpłynąć na ich strategie inwestycyjne i proces decyzyjny. Edukacja finansowa powinna zatem uwzględniać technologiczne aspekty inwestowania oraz naukę korzystania z narzędzi opartych na danych – zaznacza wiceprezes zarządu PKO TFI Krzysztof Szubert, uczestniczący w Kongresie.