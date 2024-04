Prezydent: instalacje NATO wciąż kończą się w Niemczech

Żadne decyzje nie zapadły, ale my deklarujemy gotowość - powiedział prezydent Andrzej Duda, pytany o możliwość dołączenia Polski do programu Nuclear Sharing. Zwłaszcza że NATO powinno odpowiedzieć na dokonywaną przez Rosję relokację broni nuklearnej.

W trakcie wizyty w Kanadzie prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu kanadyjskiej stacji telewizyjnej CTV News.

Prezydent o broni atomowej: „Jesteśmy gotowi”

Prezydent podkreślił, że Polska od dawna jest gotowa dołączyć do programu w ramach NATO, jednak decyzja zależy również od sojuszników.

Jednocześnie zaznaczył, że „architektura bezpieczeństwa wymaga dzisiaj przebudowy poprzez przesunięcie istotnych instalacji obronnych i istotnych instalacji militarnych, także do państw NATO, które wcześniej w NATO nie były”.

Prezydent Duda zauważył, że pomimo tego, że nasz kraj jest członkiem NATO od 25 lat, to dopiero po 2016 roku w Polsce zaczęły stacjonować wojska sojuszu. Zaznaczył, że powinny za tym pójść instalacje militarne.

Mówię zarówno o dostarczaniu paliwa, mówię o rurociągach z paliwem NATO, które są na zachodzie Europy i kończą się w Niemczech, a powinny być przedłużone do granicy NATO, czyli do Polski, do państw bałtyckich, do Rumunii, do Bułgarii, ale także mówię o takich elementach jak właśnie choćby instalacje nuklearne Nuclear Sharing - powiedział Andrzej Duda.