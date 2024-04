Cena gazu wzrośnie. I to drastycznie

Od 1 stycznia obowiązują nowe taryfy dotyczące sprzedaży i dystrybucji gazu - pisze PGNiG w wiadomościach wysyłanych do odbiorców. Dzięki ochronie taryfowej część odbiorców na razie nie odczuwa zmian. Jednak po 30 czerwca 2024 r. ceny wzrosną, nieraz drastycznie.

„Poznaliśmy stawki” - pisze portal money.pl. Okazuje się, że PGNiG podniesie niedługo ceny gazu, ponieważ wygasają tarcze osłonowe, które obowiązują tylko przez pierwszą połowę roku. Gospodarstwa domowe oraz inni odbiorcy, którzy są uprawnieni do ochrony taryfowej do 30 czerwca 2024 r. są rozliczani według dotychczasowych cen i stawek.

Nawet 45 proc. w górę

Od 1 lipca 2024 r. zaczną jednak obowiązywać nowe ceny. Podwyżki dla tej grupy klientów będą spore, co widać w dokumencie nadesłanym do redakcji money.pl przez jednego z czytelników.

PGNiG Obrót Detaliczny podniesie cenę paliwa gazowego o ok. 45 proc. - z obecnych 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E.

Wzrosną też stawki opłat abonamentowych - przykładowo w grupie W-1.1 z 4,06 zł miesięcznie do 4,12 zł miesięcznie brutto, tj. o 1,5 proc.

Do tego doliczyć trzeba wyższe stawki dystrybucyjne. Przykładowo opłata zmiennej skoczy o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto. Natomiast opłata stała wzrośnie o 59 proc. z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1. W sumie przełoży się to na wyższe rachunki za gaz o średnio 50-60 proc. w drugiej połowie 2024 roku w porównaniu z rokiem 2022 - ostrzega money.pl

Uśmiechnięta Polska podwyższa cenę

Tekst szybko rozszedł się także w mediach społecznościowych i wzbudził szereg komentarzy.

„Dziękujemy KOALICJI 13XII za podwyżki gazu 50-60%” - napisał na platformie X (dawniej Twitter) sędzia dr Maciej Nawacki.

„Wiecie, że uśmiechnięta Polska podwyższa od lipca cenę gazu o 50 procent? No to już wiecie…” - komentował polityk Suwerennej Polski Marcin Warchoł.

Pani minister się tłumaczy

„Wysokie ceny energii są efektem długoletnich zaniedbań w rozwoju odnawialnych źródeł energii, polska energetyka jest najbardziej emisyjna w Europie. W efekcie odbiorcy energii są obciążeni kosztami uprawnień do emisji CO2” - tak na informacje money.pl o podwyżkach zareagowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska w komentarzu przesłanym portalowi.

