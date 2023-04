Co z kontrofensywą Ukraińców? Ekspert wyjaśnia

Wszyscy chcielibyśmy, aby kontrofensywa ruszyła szybko i zakończyła się sukcesem wyparcia Rosji z całego terytorium Ukrainy, jednak w tej chwili klasyczna, akademicka kontrofensywa nie jest możliwa - powiedział PAP prof. Mirosław Banasik z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie na UJK w Kielcach.

Były szef Centrum Zarządzania Kryzysowego MON zapytany przez PAP, czego możemy się spodziewać po zapowiadanej ukraińskiej kontrofensywie stwierdził, że choć „chcielibyśmy aby była ona szybko i zakończyła się sukcesem wyparcia Federacji Rosyjskiej z całego terytorium, to jednak tak się nie stanie”. Jego zdaniem jednym z powodów takiego stanu jest prowadzona od wielu miesięcy przez Rosję inżynieryjna rozbudowa obrony na podbitym terenie.

Prof. Banasik zauważył, że w tej chwili „na pewno nie jest możliwa taka klasyczna, akademicka kontrofensywa”. Jak dodał, drugim z powodów takiego stanu, jest niedostateczne przygotowanie sprzętowe i bojowe strony ukraińskiej. Dopytywany, czy lato jest bardziej prawdopodobnym terminem ocenił, że „nawet w lecie nie będzie możliwe wyparcie Rosji z całego zagarniętego terytorium”.

„Oczekiwania Zachodu są bardzo duże i wszystkim się wydaje, że jak zostanie przekazana jakaś tam ilość sprzętu, to od razu Ukraińcy wsiądą do tych wozów i będą wściekle atakować czy nacierać na Federację Rosyjską, ale tak nie jest. Przygotowanie pododdziałów do działań na nowym sprzęcie wymaga długiego czasu” - ocenił ekspert.