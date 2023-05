Premier: PiS wkrótce przedstawi program wyborczy

W wywiadzie - opublikowanym we wtorkowym wydaniu gazety „Polska. Metropolia Warszawska” - premier został zapytany, kiedy PiS przedstawi swój nowy program wyborczy

Mocnym akcentem programowym będzie debata, którą przygotowujemy. Będzie to dwudniowe wydarzenie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla „Polski. Metropolii Warszawskiej”. Od paru miesięcy rozmawiamy z Polakami podczas spotkań. Zbieramy różne pomysły i postulaty, słuchamy rad Polaków. Na pewno zauważalnym, mocnym akcentem będzie debata, którą przygotowujemy. Będzie to dwudniowe wydarzenie. Weźmie w nim udział wielu ekspertów zajmujących się różnymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego. Podczas tej debaty zaprezentujemy pierwsze punkty programowe - zapowiedział.

Szef rządu zwrócił uwagę, że „wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny oraz inflacja wywołana przez Rosję i Putina, jest dla wszystkich Polaków potężnym problemem”. „Chcemy jednak pokazać, że znakomity - jeden z najwyższych w Unii Europejskiej - wzrost gospodarczy, który realizujemy również w ostatnich trudnych latach, możemy utrzymać. Mamy plan na rozwój w przyszłości” - zapewnił.

Pytany o swój największy sukces jako premiera, Morawiecki wymienił „uszczelnienie budżetu i naprawę finansów publicznych”. „Najmniej zadowolony jestem z tego, co do tej pory się udało zrobić w programie mieszkaniowym. Aczkolwiek pragnę zauważyć, że ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o budowę mieszkań - to było blisko 240 tys. mieszkań. To najwięcej oddanych do użytku w czasach III RP” - dodał.

Dopytywany, czy po ewentualnej wygranej w wyborach PiS podejmie jeszcze raz próbę naprawy sądownictwa, premier potwierdził.

Choć będę sugerował ministrowi sprawiedliwości, kimkolwiek on będzie, aby odbywała się ona w większym porozumieniu z szeroko rozumianym środowiskiem sędziowskim. Ja wiem, że jest tam wielu ludzi dobrej woli - powiedział.

PAP/KG