Analityk PKO BP: RPP nie zmieni stóp procentowych

W nadchodzącym tygodniu zbierze się Rada Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistki PKO BP Urszuli Kryńskiej na kończącym się w środę posiedzeniu RPP nie zmieni stóp procentowych.

Na wtorek i środę planowane jest dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

„Nie oczekujemy zmiany stóp procentowych” – powiedziała ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. „Zakładamy, że choć nie zostało to powiedziane wprost, RPP już zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Choć to formalnie pauza, to naszym zdaniem jest to koniec podwyżek, zwłaszcza że mamy spadki inflacji, na które RPP tak bardzo czekała” – dodała ekspertka banku.