Święto broni! Militaria Pro ARMA już wkrótce!

Broń palna i dostęp do niej rozpalają debatę publiczną w Polsce, zaś temat ten zdaje się nie schodzić „z wokandy” od wybuchu wojny na Ukrainie. Teraz w Lublinie odbyć się ma impreza, na której to właśnie broń będzie głównym tematem.

„Militaria Pro ARMA – Zlot Miłośników Broni, Militariów i Survivalu” to wydarzenie, które ma odbyć się na terenie Targów Lublin w dniach 12 do 14 maja 2023 roku. Wydarzenie to, odbywające się pod Patronatem Honorowym Wicepremiera RP, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka będzie wielkim świętem miłośników strzelectwa i broni palnej, ale też miejscem poważnej debaty na temat obrony Polski i dostępności broni.

Militaria Pro ARMA / autor: fot. Materiały promocyjne Militaria Pro ARMA

Nie jest to pierwsza tego typu impreza - Militaria Pro ARMA odbywała się lata wcześniej, a cykliczny charakter imprezy przerwany został przez pandemię. Teraz jednak wydarzenie wraca - i to z przytupem! Jak wskazują organizatorzy:

Już teraz wiemy, że odwiedzający Targi Lublin w tych dniach będą mogli obejrzeć ponad cztery tysiące sztuk broni prezentowanej przez kolekcjonerów i wystawców z całej Polski. W oprawie zaprezentują się też w atrakcyjny sposób grupy rekonstrukcji historycznej.

Oczywiście ekspozycje to nie wszystko - równie istotne będą spotkania ze specjalistami i autorytetami w dziedzinie obronności kraju - to bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście pierwszego dnia zlotu, kiedy to odbędzie się konferencja merytoryczna pod tytułem „Powszechna Obrona Polaków”. Ale nie tylko te rozmowy będą istotne, bowiem w trakcie imprezy mieć miejsce będą też takie eventy jak inauguracja obchodów „Dnia Kadeta” czy prezentacje jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP. Z nowoczesnym, ciężkim sprzętem włącznie!

Militaria Pro ARMA / autor: fot. Materiały promocyjne Militaria Pro ARMA

Jak wskazuje Michał Mulawa, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego i zarazem Honorowy Przewodniczący zlotu:

Kształtowanie postaw proobronnych, pokazanie roli i znaczenia Wojska Polskiego dla społeczeństwa, promocja służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, ekspozycje sprzętu wojskowego, prezentacja siły oręża polskiego na przestrzeni dziejów i polskiej myśli technicznej w służbie obronności – to tylko niektóre z celów naszego zlotu. Obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania tą tematyką w naszym kraju. Nie bez znaczenia jest tu zapewne aktualna sytuacja międzynarodowa.

Jak dodaje Wicemarszałek:

Spotykamy się, aby wesprzeć budowanie postaw patriotycznych i proobronnych, ciekawość historii naszego narodu oraz wynikającej z niej kultury. Wspomagamy jednostki, które realizują zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski oraz projekty, podtrzymujące tradycje narodowo-patriotyczne. Zapoznajemy z kulturą strzelecką oraz potencjałem obronnym tej sfery. Uczymy, jak zachować się w sytuacjach szczególnego zagrożenia i kryzysu.

Dla każdego miłośnika broni palnej, wojskowości czy surwiwalu obecność na tym wydarzeniu wydaje się więc absolutnie obowiązkowa!