Pozwolenie na broń zyskamy ŁATWIEJ! Projekt zmian - w Sejmie!

Przymierzamy się do tego, by podatek bankowy był naliczany od aktywów, a nie transakcji finansowych - powiedział PAP szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk (PiS). Ocenił, że będzie to regulował projekt poselski, który mógłby trafić do Sejmu jeszcze w grudniu