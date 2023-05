Chciał zarobić na kryptowalutach. Stracił fortunę!

Policja poszukuje oszustów, którzy namówili 69-latka do inwestycji w kryptowaluty, a następnie przy pomocy oprogramowania szpiegowskiego uzyskali dostęp do jego pieniędzy. Jak poinformowała w poniedziałek KW Policji w Opolu, mężczyzna stracił blisko 150 tys. zł.

W piątek na komendzie policji w Krapkowicach zgłosił się 69-letni mieszkaniec tego powiatu. Mężczyzna twierdził, że został oszukany pod pozorem inwestycji w kryptowaluty.

„Jak wynikało z relacji poszkodowanego, kilka tygodni wcześniej, znalazł ogłoszenie w internecie, dotyczące inwestycji na rynku kryptowalut. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zadzwoniła do niego kobieta i przekazała mu kontakt do osoby, która miała zostać jego opiekunem podczas internetowych inwestycji. Oszustka wskazała, że warunkiem przystąpienia do procesu inwestowania jest wpłata, na wskazane przez nią konto, kwoty ponad 1,2 tys. zł. Mężczyzna skuszony perspektywą szybkiego zysku zgodził się na tę propozycję” - informuje opolska policja.