Znamy już szczegóły techniczne przyszłej Izery!

Chińska grupa motoryzacyjna Geely udostępni ElectroMobility Poland dedykowaną dla aut elektrycznych platformę, na której zostanie zbudowana Izera – podała EMP, która docelowo planuje budowę 3 elektrycznych modeli, pierwszym będzie SUV

Spółka jest pierwszą firmą spoza grupy Geely, która będzie korzystać z tej technologii.

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) jest globalną grupą z siedzibą główną w Hangzhou w Chinach. Jest właścicielem kilku znanych międzynarodowych marek motoryzacyjnych, w tym: Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto i Cao Cao Mobility. W 2021 roku Geely Holding sprzedało w sumie ponad 2,2 mln. pojazdów, przy czym sama sprzedaż Volvo Cars na całym świecie wynosiła prawie 699 tys. sztuk.

Sama płyta podłogowa to nowoczesna konstrukcja aluminiowa. Możemy osiągnąć pięciogwiazdkowy wynik bezpieczeństwa. Dzięki takiemu założeniu można zbudować na jednej płycie auta typu SUV, hatchback i kombi. Przednie zawieszenie na kolumnach McPhersona, układ kierowniczy wspomagany elektrycznie, układ hamulcowy 4x tarcze hamulcowe wentylowane z wspomaganiem elektrycznym. Tylne zawieszenie wielowahaczowe. Auto z tymi rozwiązaniami ma osiągnąć bezpieczeństwo przynajmniej na poziomie 2 w ADAS. Bateria o pojemnościach 51 do 69 kWh – czyli zasięg od 340 do max 440 km. Pierwsze Izery planowane są z napędem tylko na tylną oś, z prędkością max 166 km/h. Prawie 300 koni mechanicznych, czyli od 0-100 w 6 sek. Przy tej masie. Auto atrakcyjne w segmencie C, ma być dużo atrakcyjniejsze w cenie niż auta konkurencji - tłumaczył w czwartek Łukasz Maliczenko, dyrektor rozwoju technologii w EMP.

Mieczkowski stwierdził z kolei, że to historyczna chwila dla polskiej motoryzacji.

Przez 28 lat moich związków z motoryzacją nie znalazłem tak ważnego. Kiedyś gdy zaczynałem przygodę z Oplem, myślałem, że największym wyzwaniem jest sprzedaż, potem że jednak produkcja, a dziś wiem, że największym wyzwaniem jest zrobić nowy samochód od podstaw i sprzedać go na rynku. W Polsce nie ma ciągłości tradycji budowania od zera nowej marki motoryzacyjnej. Pozyskanie nowej platformy to najlepsze rozwiązanie. Pozwala szybko wprowadzić auto na rynek, a wybór odpowiedniej platformy to odpowiednie dopasowanie możliwości produktu. Partner, którego dziś wybraliśmy, jest naprawdę świetny. Mas odpowiednią technologię, skale i doświadczenie, wiele marek w portfolio, w tym znane na rynku Europejskim, jak Volvo czy Polstar. Ta platforma znakomicie wpisuje się w przyjętą strategię pozycjonowania Izery. Atrybuty musza być dopasowane do docelowego klienta, bo każdy oczekuje trochę czego innego od samochodu. Wygląd, ergonomia, prowadzenie, technologia, multimedia… Co najważniejsze to, że platforma Geely oferuje znakomita paletę technologiczną, która pozwoli dopasować produkt akurat do naszego klienta, bez zbędnych kompromisów - dodał Wojciech Mieczkowski, dyrektor ds. produktu w EMP.