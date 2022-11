Ważne ogłoszenie ws. Izery. "To decyzja na wiele lat"

Chińska grupa motoryzacyjna Geely udostępni ElectroMobility Poland dedykowaną dla aut elektrycznych platformę, na której zostanie zbudowana Izera

EMP docelowo planuje budowę 3 elektrycznych modeli, pierwszym będzie SUV. Spółka jest pierwszą firmą spoza grupy Geely, która będzie korzystać z tej technologii.

Spółka ElectroMobility Poland (EMP) i największa prywatna chińska grupa motoryzacyjna podpisały umowę licencyjną, w ramach której Geely udostępni spółce dedykowaną dla samochodów elektrycznych platformę SEA (Sustainable Experience Architecture)

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) jest globalną grupą z siedzibą główną w Hangzhou w Chinach. Jest właścicielem kilku znanych międzynarodowych marek motoryzacyjnych, w tym: Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto i Cao Cao Mobility. W 2021 roku Geely Holding sprzedało w sumie ponad 2,2 mln. pojazdów, przy czym sama sprzedaż Volvo Cars na całym świecie wynosiła prawie 699 tys. sztuk.

Platforma technologiczna to tak naprawdę najdroższy i najbardziej skomplikowany element samochodu. Zaprojektowanie trwa wiele lat i kosztuje miliardy euro. Platforma dedykowana do samochodów elektrycznych jest zupełnie inna niż platforma dla auta spalinowego i jak zaznaczono, najgorszym pomysłem byłoby przeniesienie

Cieszę się, że po dłuższej przerwie mamy przyjemność rozmawiać o Izerze. Ta dłuższa przerwa spowodowana była negocjacjami, a duże projekty lubią ciszę. To bardzo ważny dzień dla EMP, to krok milowy. Platforma to taki fundament. To ona decyduje o tym jak bardzo samochód jest bezpieczny, podobnie jak fundament domu. Tak w uproszczeniu. Dzisiaj ten kluczowy element pozyskujemy - powiedział prezes EMP Piotr Zaremba podczas podpisania porozumienia.

Geely Holding zostaje partnerem technologicznym pierwszej generacji pojazdów EMP, wprowadzonych na rynek pod marką Izera.

Opracowana w globalnych centrach badawczo-rozwojowych w Europie i Chinach przez Geely Holding technologia SEA jest specjalnie zaprojektowaną architekturą dedykowaną dla pojazdów elektrycznych.

Oczywiście można było szybciej, ale nam zależało na tej konkretnej technologii, bo to najlepsza technologia w tym segmencie cenowym. IHS Market mówi o tym partnerze, że wciągu kilku lat jego wartość technologiczna wzrośnie o 50 proc. To nie były łatwe dwa lata. To najtrudniejsza decyzja jaką musieliśmy podjąć. To, co było szczególnie trudne dla nas, to dysproporcja firm, bo nadal jesteśmy małym startupem z Polski. To było trochę jak starcie Dawida z Goliatem i trzeba było wykazać się pewnym sprytem, by do tego momentu doprowadzić. Nie byłoby tego sukcesu bez ciężkiej pracy zespołu EMP, za którą dziękuję - tłumaczył.