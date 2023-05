Prezydent: Polska popiera starania Albanii o wstąpienie do UE

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przebywa z oficjalną wizytą do Albanii

W Tiranie polski przywódca spotkał się w czwartek z prezydentem Albanii Bajramem Begajem.

Prezydent Duda mówił na wspólnej konferencji po spotkaniu, że Polska popiera starania Albanii o wstąpienie do Unii Europejskiej.

Zapewnił, że wśród priorytetów zbliżającej się polskiej prezydencji w UE w pierwszej połowie 2025 r., będzie m.in. członkostwo w UE dla Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów Zachodnich, wśród nich Albanii.

Andrzej Duda dziękował również za wsparcie, jakie Albania udziela Ukrainie, w tym również za obecność albańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO. Przypomniał jednocześnie, że Polska przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed rosyjską agresją.

Prezydent Duda dodał, że tematem rozmowy był również zbliżający się szczyt NATO w Wilnie.

Prosiłem pana prezydenta, aby Albania wsparła nasze starania o to, by wzmocnić obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO. To jest dzisiaj ten najbardziej newralgiczny i niebezpieczny rejon świata, gdzie potencjalna agresja cały czas jest możliwa, zwłaszcza wobec tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie i wobec postawy Rosji - mówił.

Prosiłem o to, aby w pełni popierać realizacje wszystkich postanowień szczytu w Madrycie i abyśmy podjęli kolejne decyzje wzmacniające bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - dodał.