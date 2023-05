PIE: Ceny mieszkań najpierw spadną, potem zaczną rosnąć

W II połowie roku ceny mieszkań mogą spaść, ale na początku przyszłego ponownie zaczną rosnąć – piszą w „Miesięczniku Makroekonomicznym” analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Autorzy zwracają uwagę, że w IV kw. 2022 roku ceny nieruchomości przestały rosnąć.

„NBP wskazuje, że tempo wzrostu cen transakcyjnych w 7 największych miastach obniżyło się z 17,3 proc. do 10,5 proc. r/r. Implikuje to spadek cen kwartał do kwartału około 0,2 proc. Taki wynik jest lekko zawyżany przez Warszawę. Po jej usunięciu z zestawu badanych miast obserwujemy silniejsze osłabienie z 18,3 proc. do 10,3 proc. r/r, odpowiadające spadkowi cen o 1 proc. w samym IV kwartale” – piszą ekonomiści.