Macron ogłosił budowę megafabryki. To konkurencja dla Chin

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił w piątek budowę megafabryki akumulatorów elektrycznych w Dunkierce w ranach reindustrializacji kraju wobec konkurencji ze strony Chin.

Nowa megafabryka powstanie w Dunkierce i będzie zarządzana przez tajwańską grupę ProLogium, produkującą akumulatory elektryczne do samochodów. Ma tam powstać około 6 tys. miejsc pracy. Inne megafabryki we Francji znajdują się w regionie Hauts-de-France.

Reindustrializacja Francji jest priorytetem Macrona bardziej niż kiedykolwiek – pisze dziennik „Le Figaro” w piątek. Prezydent przedstawił w czwartek w Pałacu Elizejskim główne założenia ustawy o zielonym przemyśle, nad którą od stycznia pracowali minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire i odpowiedzialny za przemysł Roland Lescure. Celem planu jest przyspieszenie powstawania nowych fabryk.

Jeden z głównych punktów planu dotyczy przyspieszenia wydawania zezwoleń. „Wszystko jest kwestią rytmu” – stwierdził Macron. „Możemy zaoferować producentom miliardy, ale jeśli wdrożenie projektów zajmie dwa lub trzy lata, to jest to za długo. Teoretycznie uzyskanie wszystkich pozwoleń zajmuje dziewięć miesięcy, ale w praktyce opóźnienia się kumulują i dzisiaj trzeba czekać średnio od siedemnastu do osiemnastu miesięcy” – ubolewa prezydent.

W przypadku dużych projektów o znaczeniu narodowym można zastosować wyjątkową procedurę, aby działać jeszcze szybciej” - obiecuje prezydent.

Macron obiecał również pomoc w formie ulg podatkowych dla przedsiębiorstw, które mogą stanowić 25-40 proc. wartości inwestycji, ulgi dla posiadaczy samochodów elektrycznych oraz ułatwienia w tworzeniu studiów środowiskowych dla inwestycji.

pap, jb