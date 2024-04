Giełdy. Bruksela i tu chce rządzić

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek po zakończeniu szczytu unijnego, że po długiej rozmowie na temat unii rynków kapitałowych przywódcy krajów zlecili Komisji Europejskiej przygotowanie oceny na temat możliwości zwiększenia nadzoru UE nad rynkami finansowymi.

Drugi dzień szczytu w Brukseli przedłużył się o kilka godzin. Jak poinformował francuski prezydent na konferencji, przywódcy krajów UE długo rozmawiali o unii rynków kapitałowych.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaproponował w konkluzjach ze szczytu, by przywódcy zgodzili się na m.in. zwiększenie nadzoru nad rynkami finansowymi na poziomie Unii Europejskiej. Oznaczałoby to w praktyce zwiększenie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z siedzibą w Paryżu.

Francja opowiada się za zwiększeniem takiego nadzoru, co miałoby służyć budowie unii rynków kapitałowych. Ma ona dostarczyć Unii źródeł finansowania pozabankowego i ułatwić firmom dostęp do kapitału wzorem rynku amerykańskiego. Przeniesienia takich uprawnień na poziom unijny nie chcą jednak niektóre mniejsze kraje, zwłaszcza te, w których siedzibę mają instytucje finansowe, np. Luksemburg i Irlandia. Irlandzki premier Simon Harris krytycznie odniósł się do takiej możliwości.

Macron powiedział, że w trakcie dyskusji na szczycie uwzględniono także rozbieżne stanowiska w tej sprawie i po „długiej rozmowie” przywódcy zwrócili się do Komisji Europejskiej o ocenę możliwości zwiększenia nadzoru nad rynkami finansowymi na poziomie UE.

W ostatecznie przyjętych konkluzjach ze szczytu przywódcy wezwali Komisję „do oceny i pracy nad warunkami umożliwiającymi europejskim organom skuteczny nadzór nad najbardziej istotnymi transgranicznymi podmiotami rynku kapitałowego i finansowego„. KE ma wziąć pod uwagę „interesy wszystkich państw członkowskich”.

Francuski prezydent podkreślił, że osiągnięcie porozumienia w sprawie unii rynków kapitałowych jest kluczem do wzmocnienia całej gospodarki europejskiej, ponieważ poprawi ona przepływ pieniędzy potrzebnych do finansowania inwestycji i projektów UE.

„Jest to niezbędne, jeśli chcemy mieć pewność, że nasze plany się powiodą” – powiedział Macron.

PAP, sek

