Maląg: Dbanie o rodzinę to inwestycja!

Podczas kongresu programowego PiS istotny był też udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. Pani minister wskazywała, iż dbanie o rodzinę to podstawa dla PiS!

Jak powiedziała minister Maląg dbanie o rodzinę to nie tylko obowiązek państwa ale też racjonalna inwestycja:

Minister komentowała też sukces programu 500 Plus, o którym wcześniej sporo mówiła jego architekt - była premier Beata Szydło.

Jak mówiła Maląg:

Program rodzina 500 plus zmienił filozofię, podejścia do spraw wsparcia rodzin. (…) To co robi lider PO Donald Tusk - ubliża Polaków i dzieli. Pokazuje, że PiS jest partią, która wspiera tylko określone grupy - nic bardziej mylnego. (…) Nie pozwolimy na to, by Donald Tusk obrażał Polaków