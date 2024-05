Konwencja PiS: Możemy szybko dogonić Zachód

Polska musi być w Unii Europejskiej, takie są czasy, ale Polska musi być w Unii Europejskiej jako silne, dobrze rozwijające się i doganiające Zachód państwo. Bo możemy ten Zachód szybko dogonić - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie konwencji w Kielcach. W trakcie spotkania zaprezentowano liderów list na wybory do europarlamentu.

Prezes PiS zaznaczył, że wybory europejskie są ważne także dlatego, byśmy byli ludźmi wolnymi.

Kaczyński: dla dobrego życia Polaków

By nam nic nie narzucano, by prawo było przestrzegane, by konstytucja nie była fikcją, by inne przepisy, ustawy nie były fikcją, bo dzisiaj są fikcją. Musimy o tym pamiętać, że te wybory i tego dotyczą - dodał prezes PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego „państwo musi być instytucją rozwoju, instytucją dbającą pod wieloma względami o rozwój, wpływającą na jego kierunek.

Rozwój gospodarczy kraju musi, podkreślał mówca, służyć wszystkim obywatelom.

To musi być rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczny. To ma być rozwój dla dobrego życia Polaków. To jest zadanie biało-czerwonej drużyny. Ta flaga, której święto dzisiaj obchodzimy, to jest także flaga odnosząca się do sprawy równości, tej prawdziwej równości polskich obywateli, równości praw, równości szans, zabezpieczenia przed nędzą, przed niedostatkiem - podkreślał Kaczyński, nawiązując do przypadającego 2 maja Dnia Flagi RP.

Państwo musi być instytucją rozwoju - uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Piotr Polak

Prezes PiS nawiązał także do niepewnego losu Centralnego Portu Komunikacyjnego i polskich elektrowni atomowych.

Oni chcą na cudze zlecenie zatrzymać rozwój Polski. My na to nie możemy pozwolić. Te wybory są o tym. Te wybory mogą ich powstrzymać, ale pod jednym warunkiem: że my zwyciężymy - przekonywał.

Kto na czele list PiS

Województwo Pomorskie: listę otwiera była szefowa MSZ, europosłanka Anna Fotyga, a drugie miejsce ma b. wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Województwo Kujawsko-Pomorskie: na pierwszym miejscu europoseł Kosma Złotowski, drugie miejsce ma poseł PiS, były szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, a trzecie posłanka Joanna Borowiak.

Okręg obejmujący województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie: listę otwiera były wiceszef CBA i MSWiA Maciej Wąsik. Na drugim miejscu jest europoseł Karol Karski.

Warszawa: z pierwszego miejsca wystartuje posłanka Magłgorzata Gosiewska, a za nią kandydat na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński.

Mazowsze: „jedynkę” otrzymał europoseł, szef Partii Republikańskiej Adam Bielan, a za nim znalazł się były szef TVP Jacek Kurski.

Okręg obejmujący woj. łódzkie: liderem jest ubiegający się o reelekcję Witold Waszczykowski, na drugim miejscu jest posłanka Joanna Lichocka.

Wielkopolska listę otwiera prezydencki minister Wojciech Kolarski, z drugiego miejsca startuje europoseł Ryszard Czarnecki.

Lista lubelska: na „jedynce” b. szef MSWiA Mariusz Kamiński, a za nim wieloletni europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Podkarpacie: „jedynkę” otrzymał były szef Orlenu Daniel Obajtek. Z drugiego miejsca startuje europoseł Bogdan Rzońca.

Okręg obejmujący woj. małopolskie i świętokrzyskie: na pierwszym miejscu była premier, europosłanka Beata Szydło, za nią były wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Woj. śląskie listę otwiera europosłanka Jadwiga Wiśniewska, na miejscu drugim europoseł Patryk Jaki.

Okręg obejmujący woj. dolnośląskie i opolskie: listę otwierają europosłanki Anna Zalewska i Beata Kempa, a „trójkę” ma b. szef KPRM, poseł Michał Dworczyk.

Okręg obejmujący woj. lubuskie i zachodniopomorskie: liderami listy są poseł do PE Joachim Brudziński i eurodeputowana Elżbieta Rafalska.

Marcin Chomiuk, Janusz Majewski(PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co zarządziła Unia w sprawie miodu, dżemu i mleka?

Wyrok na CPK ogłoszony! Okęcie idzie do rozbudowy

Rarytas z NBP. Numizmatyczna okazja na rocznicę złotego

Naturalny korek uratuje oceany