Japonia o polskiej sile: Koniec "dywidendy pokoju"

Echa polskich programów modernizacyjnych i pomocy dla Ukrainy docierają do rozmaitych miejsc globu, w tym… do odległej Japonii!

„TheJapan Times” jest jednym z największych serwisów informacyjnych w Kraju Kwitnącej Wiśni, toteż z dużą satysfakcją należy odnotować, iż dziennikarze zauważają i doceniają polskie wysiłki zbrojeniowe i solidarnościowe na rzecz Ukrainy.

CZYTAJ:

Na Kremlu panika - Polska otrzyma super-rakiety

Super-śmigłowce dla Polski: Oto Apache!

Jak wskazują redaktorki „The Japan Times” Patricia Cohen i Liz Alderman w tekście „The peace divident is over in Europe” (ilustrowanym zdjęciem przedstawiającym oficera Wojska Polskiego) 30 lat od upadku Żelaznej Kurtyny w Europie jest coraz bardziej niebezpiecznie i kraje tak Unii jak i NATO zauważają, że okres spokoju się skończył.

Autorki opisują wzrost wydatków na zbrojenia jakie miały miejsce po inwazji Rosji na Ukrainę, doceniając rolę Polski, która, planowo, ma zwiększyć wydatki na obronność do 4 proc. PKB!

Jak wskazują autorki - jest to celowe i rozważne działanie, będące owocem napiętej sytuacji na wschodzie.

Warto dodać, że i Japonia zwiększa wydatki obronne, jak również modyfikuje doktrynę, która teraz zakłada możliwość przeprowadzenia uderzeń wyprzedzających. Wszystko to z powodu agresywnej postawy Rosji ale też zagrożenia ze strony Korei Płd. i Chin.

The Japan Times/ as/