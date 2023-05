W.Buda: Podwyższenie świadczenia 500+ przyspieszy wzrost gospodarczy

Podwyższenie świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ do 800 zł na dziecko w styczniu 2024 r. odbędzie się w momencie, kiedy inflacja wyniesie 8-8,5 proc. r/r i będziemy po jednej lub dwóch obniżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) – mówił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii w Radiu Zet.

Zapytany w Radiu Zet, czy wprowadzenie 800+ od stycznia 2024 r. będzie ryzykiem zastopowania spadku inflacji, Buda odpowiedział: „Wtedy będziemy mieli 8-8,5 proc. inflacji i będziemy ‘na spadku’. I będziemy po pierwszej obniżce albo po dwóch obniżkach stóp procentowych. Na całym świecie inflacja będzie spadała”.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7 proc. r/r w kwietniu br. (wobec 16,1 proc. r/r w marcu).

Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj wieczorem w Polsat News, że według niego istnieje szansa na obniżenie stóp procentowych między wrześniem a grudniem tego roku.

Zdaniem szefa resortu rozwoju i technologii, wzrost gospodarczy Polski może w 2024 r. przyspieszyć do 3-3,2 proc. m.in. dzięki podwyższeniu świadczenia z programu Rodzina 500+ do 800 zł na dziecko.

„Idziemy do 1 proc. w 2023 r. i musi tu być odbicie. I to pozwoli nam się odbić gospodarczo. Elementów, które będą wpływały na dynamikę wzrostu PKB w 2024 r. będzie bardzo dużo. Bo surowce będą tańsze, nie będzie problemu z dostępnością - to wszystko będzie wpływało na wzrost i będziemy mieli go na poziomie może nawet 3 proc., może 3,2 proc.. Natomiast to [800+] na pewno się temu przysłuży” - powiedział Buda.