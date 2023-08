Obniżki stóp procentowych? Minister Buda mówi kiedy

Inflacja w br. może się ukształtować na poziomie „grubo poniżej” 10 proc., co umożliwi obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku, ocenia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda

Inflacja od czterech miesięcy spada i to dobry moment do dyskusji i obniżeniu stóp procentowych jeszcze w tym roku - powiedział Buda podczas konferencji prasowej. - Całorocznie zamkniemy to [inflację] poniżej 10 proc., może nawet grubo poniżej i być może w III i IV kwartale możliwa będzie obniżka stóp – dodał.