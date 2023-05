Warszawska giełda dominuje w Trójmorzu

Giełda warszawska jest zdecydowanie największą wśród regionów Trójmorza; prawie dwa razy większą niż austriacka – podkreślił w środę w Lublinie prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl.

Uczestniczący w Samorządowym Kongresie Trójmorza prezes GPW Marek Dietl przekazał, że giełda warszawska jest - pod względem obrotów akcjami – zdecydowanie największą giełdą regionu Trójmorza.

Prawie dwa razy większą niż giełda austriacka, następnie jest giełda węgierska, czeska i rumuńska. Natomiast w pozostałych krajach Trójmorza ten rynek kapitałowy jest relatywnie mniejszy – stwierdził.

Podkreślił, że pod względem kapitalizacji czyli wartości spółek w regionie to Polska i Austria są liderami, ale – jak przyznał - Rumunia, Czechy, Węgry, Chorwacja mają też pokaźne spółki na giełdach.

Podał również, że jeśli chodzi z kolei o udział kapitalizacji krajowych spółek w PKB to najbardziej rozwiniętym rynkiem Trójmorza jest Chorwacja (tj. ponad jedna czwarta PKB). U nas jest to trochę ponad jedna piąta PKB – poinformował Dietl.

Zwrócił uwagę, że giełdy Trójmorza są relatywnie małe w porównaniu do całego rynku giełd europejskich, bo stanowią one tylko ok. 3 proc.

To jest wielka zachęta dla giełd Trójmorza, żeby się integrować. Wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju prowadzimy szereg rozmów o współpracy giełd tego regionu. Wymiernym efektem tych rozmów jest wspólne zabieganie o bardziej proporcjonalne regulacje. Przy tej dysproporcji jest bardzo ważne, żeby Unia Europejska zwracała uwagę na giełdy naszego regionu. Kierowaliśmy np. list 13 giełd do UE w zakresie pewnych rozwiązań regulacyjnych nie uwzgledniających specyfiki naszego regionu, czy też wspólny marketing wobec globalnych inwestorów – zaznaczył prezes GPW.

III Samorządowy Kongres Trójmorza odbywa się 16-17 maja br. w Centrum Spotkania Kultur i Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas wydarzenia podpisana została umowa o utworzeniu sieci uniwersytetów Trójmorza. Kongresowi towarzyszy Forum Gospodarcze, w ramach którego odbywają się seminaria i spotkania poświęcone m.in. wyzwaniom związanym z odbudową Ukrainy, ale także innowacyjności, cyfryzacji, gospodarce wodorowej.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

