Prezydent: Trójmorze kluczowe dla regionu

W ostatnich 9 latach Trójmorze stało się najważniejszą platformą współpracy regionalnej; wspólne projekty ułatwiły odejście od rosyjskich surowców, są też kluczowe dla wspólnego bezpieczeństwa m.in. dla mobilności wojsk - mówił prezydent Andrzej Duda podczas Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Wilnie.

Duda wraz z m.in. prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą wziął udział w Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza, zorganizowanym na marginesie odbywającego się w stolicy Litwy szczytu Inicjatywy Trójmorza, w którym wezmą udział liderzy państw regionu. W Forum Biznesu bierze udział ponad 1000 przedsiębiorców ze wszystkich państw inicjatywy, w tym ok. 130 z Polski.

Przede wszystkim infrastruktura

Prezydent podczas wystąpienia podczas panelu dyskusyjnego “3SI: Building resilience and prosperity” zwracał uwagę na infrastrukturalny wymiar Inicjatywy. Jako przykład udanej współpracy regionalnej w tym zakresie wskazywał Polskę i Litwę i wspólne inwestycje, jak np. wybudowanie interkonektora gazowego łączącego oba kraje czy trwającą budowę linii kolejowej Rail Baltica, łączącą kraje bałtyckie z Polską i resztą Europy.

„Nie ma wątpliwości, że w ciągu ostatnich 9 lat Trójmorze stało się najważniejszą platformą współpracy gospodarczej w naszej części Europy” - ocenił prezydent. Dodał, że zrealizowane i powstające projekty infrastrukturalne - jak terminale LNG nad Bałtykiem i Adriatykiem, trasy Via Carpatia czy Rail Baltica - przyczyniły się do rozwoju i odporności gospodarki całej UE.

Napęd europejskiej gospodarki

Jak mówił, „przez ostatnich 15 lat nasze kraje były wśród najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej”.

Jesteśmy napędem europejskiej gospodarki.

Prezydent zaznaczył, że mimo to rozbudowa wszelkiego rodzaju infrastruktury jest wciąż kluczowa, zwłaszcza dla rozbudowy odporności regionu wobec zagrożeń związanych m.in. z inwazją Rosji na Ukrainę. Jak ocenił, już po pełnoskalowym ataku rosyjskim na Ukrainę infrastruktura państw Trójmorza pozwoli krajom regionu w dużej mierze uwolnić się od rosyjskich surowców energetycznych.

Chodzi o bezpieczeństwo

Duda zwrócił także uwagę na kwestie infrastruktury transportowej w kontekście transportu wojsk; jak mówił, kluczowe jest posiadanie w regionie zdolności do szybkiego przerzucania wojsk - drogami, przez porty morskie czy liniami kolejowymi - w razie zagrożenia. Jak powiedział, konieczna jest ciągła adaptacja całego regionu do wyzwań stwarzanych przez agresywną politykę Rosji.

Czas na przyszłość

Prezydent, pytany o przyszłość Inicjatywy Trójmorza i ewentualne dołączenie do niej Ukrainy, podkreślił, że Ukraina jest już - obok Mołdawii - strategicznym partnerem Trójmorza, ale by zostać pełnym członkiem, musi należeć do Unii Europejskiej.

Litewski prezydent Nauseda dodał, że państwa Trójmorza mogą i powinny robić więcej, by ułatwić Ukrainie proces akcesji do UE, tak by nastąpiła ona „tak szybko, jak to możliwe”. Wyraził nadzieję, że Ukraina mogłaby stać się częścią wspólnoty europejskiej np. w 2027 roku, podczas prezydencji Litwy.

Nauseda przestrzegł, że państwa Trójmorza i UE wciąż nie są przygotowane do integracji rynku ukraińskiego z unijnym, ale zaznaczył, że odpowiednie przygotowanie trójmorskiej infrastruktury - np. linii kolejowych czy dróg do bałtyckich portów dla eksportu towarów z Ukrainy poza UE - mogłoby znacząco ułatwić ten proces.

Szczyt w Wilnie to dziewiąty w historii Inicjatywy Trójmorza; poprzedni odbył się we wrześniu 2023 roku w Bukareszcie. W tym roku do Wilna oprócz przywódców państw Inicjatywy przybył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który weźmie udział w szczycie.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Chiński joker przy grze o Ukrainę

Ustawa o bonie energetycznym wycofana! „Uwolnienie cen”

_Sasin: transformacja energetyczna trafia na śmietnik-

_Niemal milion kierowców „trafionych-zatopionych”-

Inicjatywa Trójmorza zrzesza Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry, a od września ubiegłego roku do Inicjatywy dołączyła Grecja, natomiast państwem stowarzyszonym - obok Ukrainy - została Mołdawia. W tym roku do grona strategicznych partnerów dołączyć ma Japonia.

z Wilna Mikołaj Małecki

PAP/ as/