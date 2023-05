PKN Orlen zamierza zwiększyć wydobycie krajowe gazu ponad 4 mld m sześc., a ogółem, łącznie z wydobyciem w Norwegii do 12 mld m sześc. - poinformował w środę członek zarządu PKN Orlen do spraw wydobycia Robert Perkowski

Mamy zamiar (..) odbudować kopalnie i przebić przynajmniej 4 mld m sześc. wydobycia w naszym kraju, co na pewno nie będzie łatwe, a łącznie z Norwegią i innymi kierunkami - 12 mld m sześc. rocznie - poinformował w środę członek zarządu PKN Orlen do spraw wydobycia Robert Perkowski podczas konferencji „Rola polityki surowcowej w zabezpieczeniu bezpieczeństwa surowcowego Polski” w Warszawie, odnosząc się do planów wydobycia gazu grupy PKN Orlen.