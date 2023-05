Składamy komputer - te rzeczy musisz wziąć pod uwagę

Chcesz złożyć swój własny komputer, ale nie wiesz, od czego zacząć? Poniżej omówiliśmy najważniejsze podzespoły każdego peceta oraz poruszyliśmy temat obudów. Sprawdź nasze propozycje sprzętowe i złóż swój komputer marzeń

Jakie podzespoły w komputerze są najważniejsze?\

Na samym początku warto zdecydować się na podzespoły wchodzące w skład Twojego przyszłego komputera. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

- Procesor CPU. Nie bez powodu nazywany jest mózgiem całego komputera — odpowiada za wszystkie zachodzące w nim procesy i zapewnia dużą moc obliczeniową. Wybierz procesor o liczbie przynajmniej 6 rdzeni i taktowaniu 2.5 GHz. Jeśli planujesz grać w najnowsze produkcje — zainwestuj w 8 rdzeni, 16 wątków i 3.0 GHz taktowania

- Karta graficzna GPU. W skrócie: odpowiada za wszystko, co związane z grafiką. Wystrzegaj się zintegrowanych GPU (często stosowanych w laptopach), gdyż ich wydajność jest zwykle bardzo niska. Wybierz kartę o pamięci VRAM 12GB i przepustowości 360GB/s.

- Dysk twardy. Wbrew pozorom ma on całkiem spory wpływ na szybkość działania komputera. Wybierz typ SSD (HDD w dzisiejszych czasach nadaje się głównie jako magazyn danych). Oprócz tego istotna jest jego pojemność — ta może wynosić nawet kilka terabajtów, jeśli masz taką potrzebę. Istotny jest też transfer danych na poziomie przynajmniej 500MB/s.

- Pamięć RAM. Odpowiada za obsługiwanie wielu programów naraz. Im więcej pamięci tymczasowej, tym więcej rzeczy będzie mogło odbywać się w tle Twojego peceta. Choć to dość spore uproszczenie, bo rola pamięci RAM jest dużo większa. Optymalnie, gdybyś miał jej 16GB. Pamiętaj, że (prawie) zawsze możesz dołożyć dodatkowe kości z pamięcią.

- Płyta główna. Element, który odpowiada za dobre współdziałanie wszystkich podzespołów komputera. Bardziej specjalistyczne modele pozwalają na podkręcenie wydajności procesora oraz pamięci RAM. Wybierz płytę główną z odpowiednim modelem chipsetu i dopasowanym do komputera rozmiarze.

Oprócz powyższych podzespołów mogą przydać Ci się też elementy takie jak zasilacz, system chłodzący czy dobra obudowa.

Jak wybrać odpowiednią obudowę komputerową?

Najpopularniejsze są obudowy typu Tower. Nazywają się tak, gdyż swoim wyglądem przypominają (dość długi) wieżowiec. Prawdopodobnie to właśnie z tym rodzajem obudowy miałeś styczność przez całe swoje życie. Rozróżniamy kilka ich wielkości, w tym Micro Tower, Midi Tower oraz Big Tower. Ostatnio na popularności przybierają też Media Center (przypominające kino domowe) oraz ITX (obudowy miniaturowe).

Im większą obudowę komputerową wybierzesz, tym większą będziesz miał swobodę w “aranżacji wnętrza”. W większości przypadków wystarczająca jest jednak obudowa Midi Tower. Zmieści się w niej płyta główna ATX lub microATX. Zostanie też sporo miejsca na pozostałe podzespoły, w tym wentylatory.

Polecane obudowy komputerowe w 2023 roku

W ostatnim czasie wyszło sporo ciekawych obudów komputerowych. Świetnie prezentuje się np. ENDORFY Signum 300 ARGB z przeszklonym panelem bocznym. Jest to popularny wybór wśród gamerów, którzy lubią podziwiać kolorowe światła we wnętrzu swojego peceta. Bliźniaczo podobną propozycją może być KRUX Leda — w której to jednak wykorzystano nieco inny styl wykończenia.

Jeśli nie zależy Ci na efektownych dodatkach, a zamiast tego chciałbyś zaoszczędzić więcej pieniędzy w swoim budżecie, to sprawdź poniższe propozycje:

- Natec Helix,

- Gembird Fornax K300,

- Akyga AK17BK,

- Jogic J23 , - Zalman T6.

Pamiętaj, że odpowiednia obudowa komputerowa to taka, która: nie narusza Twojego budżetu przeznaczonego na resztę podzespołów, nie będzie zabierać dużo miejsca na stanowisku pracy, a także pozwoli na swobodną aranżację wnętrza peceta.

Jakie akcesoria dodatkowe przy składaniu komputera?

Gdy skończysz już składać swój wymarzony sprzęt, zaopatrz się też w wygodną myszkę o wysokim DPI, klawiaturę mechaniczną, monitor 144Hz, ergonomiczny fotel, słuchawki oraz zestaw głośników. Z takim sprzętem wygodna będzie zarówno praca biurowa, jak i granie w gry. Życzymy powodzenia przy składaniu!