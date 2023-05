Rosja omija sankcje i sprzedaje ropę do Europy

Pomimo europejskich sankcji eksport rosyjskiej ropy osiągnął w kwietniu br. najwyższy poziom od początku wybuchu wojny na Ukrainie - ogłosiła we wtorek Międzynarodowa Agencja Energii (MAE).

Rosja nie ma kłopotów ze znalezieniem nabywców na swoją ropę – zauważa agencja i podaje, że już 80 proc. eksportu rosyjskiej ropy trafia do Chin i Indii.

Wzrost dostaw odzwierciedla sukces Moskwy – komentuje wtorkowy raport MAE brytyjski dziennik „Financial Times”.

Jednocześnie z raportu agencji wynika, że największy na świecie importer ropy naftowej, Chiny, będzie w 2023 r. odpowiadać za prawie 60 proc. wzrostu światowego popytu na ten surowiec.

UE powinna rozprawić się z Indiami odsprzedającymi rosyjską ropę do Europy jako rafinowane paliwo, w tym olej napędowy - powiedział szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell w wywiadzie dla „Financial Times”

Jeśli pochodzący z Indii olej napędowy lub benzyna wjeżdżają do Europy i są produkowane z rosyjskiej ropy naftowej, jest to z pewnością obejście sankcji i państwa członkowskie muszą podjąć środki zaradcze - oświadczył Borrell w wywiadzie dla Financial Times.