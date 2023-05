Lider zespołu Metallica wspiera Ukraińców walczących z Rosją

Lider amerykańskiego zespołu Metallica James Hetfield odwiedził ukraińskich żołnierzy leczonych w jednym z szpitali w amerykańskim stanie Kolorado

Nie mogłem uwierzyć, że to on, to było niespodziewane spotkanie - powiedział jeden z rannych żołnierzy.

Kelli Rohrig, współzałożycielka organizacji pozarządowej Limbs for Liberty, która zajmuje się pomaganiem ukraińskim weteranom potrzebującym protez spotkała Hetfielda na parkingu przed szpitalem w Vail Valley. Od razu poprosiła muzyka o złożenie wizyty rannym, a ten natychmiast się zgodził - relacjonuje lokalna prasa.

Gdy Roman Denysiuk i Igor Wolny zostali zapytani o to, czy znają Hetfielda, bezgłośnie dali do zrozumienia, że odpowiedź jest oczywista. Ich oczy mówiły „no jasne, przecież nie żyliśmy w puszczy” - pisze portal Vail Daily.

To było niespodziewane, na początku nie mogłem nawet uwierzyć, że to naprawdę on. To było krótkie, ale serdeczne spotkanie, chociaż milej byłoby się spotkać przy ognisku i drinku niż w szpitalu - powiedział później Wolny