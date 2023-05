Rosnąca potęga? Indyjska zbrojeniówka na pełnych obrotach!

Azja jest kontynentem rosnących, militarnych potęg. Indie także wzmacniają swoją obronność ale i wprawiają swą zbrojeniówkę na wyższe obroty!

Jak wskazuje na Defence24 ekspert ds. bezpieczeństwa Piotr Miedziński indyjska produkcja obronna tylko w ubiegłym roku wzrosła o 12 proc. co oznacza wynik przekraczający bilion rupii - 12 miliardów dolarów. Indyjska zbrojeniówka ma okres rozkwitu, co jest też zasługą eksportu - tu należy zanotować wzrost o 24 proc. rok do roku.

A co stanowi hity eksportowe made in India? Przede wszystkim samoloty Dornier Do 228, artyleria lufowa i rakietowa, ale też pociski BrahMos - te ostatnie są produkowane wspólnie z Rosją. Pojazdy opancerzone wreszcie - amunicja.

Mimo to wciąż armia Indii importem stoi - według danych z marca (SIPRI) Rosja pozostaje największym dostawcą broni dla Indii, choć import z tego państwa spadł, z 62 proc. do 45 proc.

A jednak, drugim dostawcą jest już państwo zachodnie - Francja!

Czy z czasem Indie „przestawią” swoją zbrojeniówkę aby być mniej zależnym od zagranicznych partnerów?

Defence24/ as/

