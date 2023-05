Dzieci wychowujące się w nowoczesnym świecie wystawione są na całkowicie nowe zagrożenia. Fakt, że obecnie niemal każde dziecko ma w kieszeni miniaturowy komputer, bo tak naprawdę tym właśnie są nowoczesne smartfony, sprawia, że dzieci mają stały kontakt z resztą świata, a co za tym idzie z jego możliwościami, ale i zagrożeniami, a rodzice musi nauczyć się do kontrola telefonu dziecka

Zadaniem rodziców w tej sytuacji jest takie sterowanie poczynaniami dziecka, aby mogło ono korzystać z jego dobrodziejstw, ale jednocześnie było chronione przed zagrożeniami, których w internecie jest niestety mnóstwo. Do tego właśnie służą aplikację, które dziś polecamy osobom, które chcą się dowiedzieć jak kontrolować telefon dziecka zdalnie.

Monitoruj telefon komórkowy swojego dziecka aplikacją mSpy

Jeśli chcesz skontrolować telefon swojego dziecka, to możesz zwyczajnie poprosić je o jego pokazanie i sprawdzić zainstalowane aplikację, otwarte strony czy nawet przeczytać konwersacje. Taki sposób na kontrolowanie telefonu jest jednak mocno inwazyjny i uderza w prywatność dziecka, przez co w jego oczach stawia rodzica w roli wroga, który z butami wchodzi w jego sprawy osobiste. Znacznie wygodniejsze i mniej inwazyjną metodą jest wykorzystanie stworzonych w tym celu aplikacji.

Obecnie obiektywnie najlepsza aplikacja do kontrolowania telefonu dziecka dostępna na rynku to bez wątpienia mSpy. To jak ona działa i jak można z niej skorzystać, chyba najlepiej zobrazuje lista jej funkcji:

• Śledzenie GPS

• Blokowanie aplikacji

• Powiadomienia o wykorzystaniu słowa kluczowego

• Monitorowanie komunikatorów

• Blokowanie stron

Monitoruj telefon komórkowy swojego dziecka aplikacją eyeZy

Jak już pisaliśmy, mSpy to aktualnie najlepsza aplikacja tego typu na rynku. Nie jest to jednak jedyna aplikacja, jaką polecamy. Równie dobrym programem do monitorowania telefonu dziecka jest eyeZy. W przypadku tej aplikacji najważniejszymi informacjami, jakie dzięki niej możesz uzyskać, są:

• Sieci społecznościowe

• Lokalizacja GPS

• Historia przeglądania

• Dane aplikacji wraz z możliwością jej zablokowania

Jak widzisz, obie aplikacje pozwalają na podobne działania i dzięki obu można na bieżąco kontrolować poczynania dziecka. Co jeszcze ważniejsze, można to robić dyskretnie i dzięki temu ukryć swoje działania, jeśli obawy okazały się bezpodstawne i żadne działanie z twojej strony nie było potrzebne.

Dlaczego warto kontrolować telefon dziecka?

Chyba dla każdego rodzica oczywiste jest, że wchodzenie z butami w prywatność dziecka wiąże się z ogromnym ryzykiem utraty jego zaufania. Jako rodzic oczywiście kontrolujesz swoje dziecko dla jego bezpieczeństwa, ale ono niestety tego tak nie odbierze i raczej tego nie zrozumie.

Jakie więc sytuacje są na tyle poważne, że warto zaryzykować i podjąć działania? Niestety nie ma jednoznaczniej odpowiedzi na to pytanie i każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. Są jednak pewne objawy czy zachowania, które mogą wskazywać, że twoje dziecko ma problem związany z telefonem i że jeśli niczego nie zrobisz, to problem ten będzie się tylko pogłębiał. Rzeczami, na które warto zwrócić wagę, są:

• Nieprzestrzeganie zasad dotyczących używania telefonu

• Spadek wyników w nauce

• Problemy z zasypianiem

• Udostępnianie podejrzanych treści

• Pojawiają się objawy wskazujące na uzależnienie

• Zbyt duże skupienie na mediach społecznościowych

• Mniejsze zainteresowanie prawdziwym światem i zabawami na podwórku

Jeśli jakieś z tych objawów obserwujesz u swojego dziecka, to weź pod uwagę możliwość, że twoje dziecko może mieć problem i potrzebuje Twojej interwencji, w której przydatna może okazać się nawet zdalna kontrola telefonu dziecka. Zanim jednak cokolwiek zdecydujesz, zastanów się dokładnie, a najlepiej przedyskutuj swój przypadek ze specjalistą.

Podsumowanie

Śledzenie własnego dziecka może na zawsze zniszczyć relacje rodzic — dziecko i postawić rodzica w roli kogoś, kto w opresyjny sposób próbuje kontrolować życie dziecka i nie szanuje jego prywatność. Może się jednak też okazać, że kontrola rodzicielska telefonu dziecka będzie ratunkiem w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Zalecamy więc dostosowanie swoich działań do konkretnej sytuacji. Pamiętaj jednak, że takie narzędzia są dostępne i możesz je wykorzystać.