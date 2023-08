LINK4 wspiera VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

Najlepsi młodzi piłkarze z domów dziecka po 4 latach przerwy znów zagrają w Warszawie o mistrzostwo świata! Partnerem wydarzenia, które odbędzie się 12 i 13 sierpnia, jest LINK4

Na turniej do Warszawy przyjadą reprezentacje ponad 20 krajów. Zagrają zawodnicy z Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Czarnogóry, Estonii, Francji, Jordanii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Madagaskaru, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Tajlandii, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier i oczywiście z Polski.

Sport daje szansę każdemu młodemu człowiekowi robić to, co kocha, bez względu na życiową sytuację. Kolejny już raz będziemy mogli dopingować reprezentację Polski w meczach z drużynami z całego świata. Dla nas jako firmy ubezpieczeniowej ważne jest, by naszym klientom dawać poczucie, że w trudnych sytuacjach nie są sami. Wspierając młodych piłkarzy chcemy im pokazać, że warto wierzyć w siebie i mieć nadzieję na lepsze jutro – mówi prezes LINK4 Agnieszka Wrońska.